März, startet das „Mit-Kids Aktivpatenschaften“, teilt der Soziale Friedensdienst Bremen (SFD) mit. Dabei sollen ehrenamtliche Paten und Kinder zwischen zwei und neun Jahren aus belasteten Familien zusammengebracht werden. Solche Paten sollen dann wöchentlich Zeit mit ihrem Patenkind ­verbringen und so eine emotionale Bindung entwickeln. „Paten schaffen Glücksmomente durch gemeinsame Erlebnisse, stärken das Selbstvertrauen des Kindes und ermöglichen neue Lebenserfahrungen in wertschätzender Atmosphäre“, so der SFD. Der Info-Nachmittag findet am 22. März um 18 Uhr in der Freiwilligen-Agentur, Dammweg 18-20, statt. Das Projekt gibt es bereits in anderen Städten. Die Organisatoren sprechen von großem Interesse und einer großen Chance für einige der vielen Kinder, die es in diesem Land schwer haben. Weitere Infos unter 04 21 / 168 67 00 oder info@sfd-bremen.de.