Berkhan Celebi aus Horn spielt Schlagzeug in der Formation. Er schrieb auch mit am Text von "Run Run Run". (Gerald Weßel)

Saxofon und Posaune setzen ein. Jazziger Klang erfüllt den kleinen Raum. Bass und E-Gitarre steigen ein, während auch die erste Strophe von den Sängerinnen angestimmt wird. Der Rhythmus des Schlagzeuges und die Melodie des Keyboards untermalen den Morgen im kleinen Raum am Hermann-Böse-Gymnasium: Probezeit für die Schulband „Peace Out“. Die Bandmitglieder bereiten sich derzeit auf die nächste Runde des Schooljam Wettbewerbes in Hamburg in der kommenden Woche vor.

Minuten zuvor herrschte noch eifriges Arbeiten im Vorfeld: Instrumente wurden ausgepackt, Gitarren eingestellt, Kabel über den Boden gezogen und Lautsprecher angeschlossen. Vorbereitung ist alles. Dementsprechend gewissenhaft bereiten sich die jungen Leute auch auf die Probe vor. Zwischen ihnen wuselt Andre Springer umher, der betreuende Musiklehrer der Band. Er nimmt heute eine Dreifachrolle ein. Nicht nur ist er der musikalische Betreuer und Lehrer der Band, obendrein vertritt er heute auch die fehlende Keyboarderin Jenny Grollmuß aus Findorff an den Tasten.

Fynn Heitmann (von links) Berkhan Celebi, Christopher Vahland, Priya Udehan, Yunus Dericioglu, Emilie Wills, Leander Choudhury von Peace Out. (Gerald Weßel)

Insgesamt sind es in der Normalbesetzung acht Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Neben der heute fehlenden Keyboarderin gehören noch die zwei Sängerinnen, Priya Udehan und Emilie Wills aus Woltmershausen, Fynn Heitmann am Bass aus Findorff, Christopher Vahland aus der Vahr mit der Posaune und Leander Choudhury aus Burglesum (E-Gitarre) dazu. Das zweite Blasinstrument spielt Yunus Dericioglu aus Findorff mit dem Saxofon und für den Takt sorgt Berkhan Celebi am Schlagzeug.

Normalerweise spielt „Peace Out“ nur bei schulinternen Veranstaltungen, wie der weihnachtlichen Feier auf der Bühne, doch nun geht es für die meisten in der Band zum ersten Mal zum Regiofinale des bundesweiten Schooljam-Wettbewerbs nach Hamburg. Ausgetragen wird der Contest am Mittwoch, 21. Februar, ab 18 Uhr in der Hamburger Markthalle.

Aber nicht für alle acht ist es der erste Auftritt in der benachbarten Hansestadt. „Im letzten Jahr waren wir mit einer der zwei Vorgängerbands dort“, erklärt Yunus Dericioglu, der Verantwortliche für alles Organisatorische bei PeaceOut. Denn eigentlich hat sich PeaceOut aus zwei ehemaligen Bands zusammengesetzt, wobei sich aber die eine aufgrund des Abiturs letztlich auflösen musste: „Die haben sich inzwischen über Deutschland, England und Amerika verteilt.“ Schließlich fand man sich im vergangenen Oktober mit der bis dahin zweiten Schulband zusammen und gründete die aktuelle Combo. Und die macht sich nun mit zwei selbstkomponierten Songs erneut auf nach Hamburg.

Und dies sei auch bitter nötig: „Der Anspruch ist in dieser Altersgruppe hoch“, berichtet Andre Springer aus Erfahrung. „Da reichen Coversongs nicht mehr aus, um eine Chance zu haben.“ Je eine der Kompositionen entspringt der Feder einer der zwei Vorgängergruppen. „Finally“ wurde unter anderem von Yunus Dericioglu geschrieben und an „Run, Run, Run“ schrieb der Schlagzeuger Berkhan Celebi aus Horn mit. Er steht zudem stellvertretend für einen eher ungewöhnlichen Weg in eine Schulband, wie Andre Springer sich erinnert: „Er hat erst in der Schule das Spielen gelernt.“

Das Talent bei den Schülern zeige sich oft bereits während des Unterrichts. Und hier entstehe auch das Interesse an einer Band. „Wir bemühen uns, möglichst oft mit allen zusammen zu musizieren.“ Das sei nicht einfach, aber man bekomme es hin. Hierbei werden musikalisch bereits vorgebildete Schüler mit schwereren Parts ausgestattet und Neulinge, wie es einst Berkhan Celebi war, mit einfacheren, um sie möglichst an ein Instrument heranzuführen. „Wir machen ihnen Angebote.“ Bei Berkhan Celebi ist es auf jeden Fall gelungen, wie er bei der Probe beweist. „An Herausforderungen wächst man ja auch“, sagt er zufrieden.

Das Schul-Bandleben sei allerdings nicht einfach, sind sich die Bandmitglieder einig. Es fehlt ihnen ein Probenraum außerhalb der Schule, die Schulzeiten seien lang, und die Stadtteile, in denen sie wohnen, liegen teils weit auseinander. „Das ist recht kompliziert“, sagt Yunus Dericioglu. „Es ist eine organisatorische Herausforderung, die wir aber irgendwie immer wieder lösen.“ Auch musikalisch machen sie auf alle Fälle einen guten Eindruck. „Finally“, wie auch „Run, Run, Run“ sind gekonnter Pop mit einer Spur Jazz, die das Bläserduo hineinbringt.

Ob dies ausreicht, um in Hamburg Erfolg zu haben, muss sich zeigen - stolz sein können sie auf jeden Fall. Davon ist auch Andre Springer überzeugt. Schließlich sei die Konkurrenz hart und zum Teil, aufgrund der Altersgrenze bei 21, auch bereits ganz anders aufgestellt: „Wir treten gegen halbe Profis an“, sagt er. An der Vorfreude jedenfalls wird es nicht liegen, die ist ihnen allen vor dem Auftritt in Hamburg deutlich anzusehen.