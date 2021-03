Edeka-Leiter Jürgen Maaß, Claus Homfelds Tochter Kirsten Homfeld, Uwe Woywod und Kay Entholt vom Bürgerverein Oberneuland. (PETRA STUBBE)

Arno ist umgezogen. Die Pferde-Bronze des 2019 verstorbenen Oberneulander Künstlers Claus Homfeld wurde am Mittwoch von ihrem Standort vor dessen Haus auf das Gelände der neuen Einkaufsmeile an der Mühlenfeldstraße gebracht, wo sie nun ihren festen Standort bekommen hat. Begleitet wurde die Aktion von Edeka-Leiter Jürgen Maaß, Kirsten Homfeld, Uwe Woywod und Kay Entholt vom Bürgerverein Oberneuland (Foto, von links) Der Bürgerverein hat die Skulptur aus dem Nachlass des Künstlers gekauft, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und an den Künstler zu erinnern. Finanziert wurde der Kauf durch Globalmittel des Beirates und durch Spenden. Die Bronze ist eine Nachbildung von Arno – dem Reitpferd von Kirsten Homfeld, der Tochter des Bildhauers. Claus Homfeld wurde 1933 in Bremen geboren und durch seine im realistischen Stil gestalteten Plastiken bekannt. Zahlreiche seiner Werke sind in Norddeutschland, vor allem in Niedersachsen und Bremen, im öffentlichen Raum zu finden.