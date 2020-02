Die Mezzosopranistin Stefanie Golisch erfindet immer wieder neue musikalisch-literarische Programme. (Roland Scheitz)

Gerade im Peterswerder ist er sehr präsent, durch den Brommy-Platz, aber auch in Bremen-Nord. Dort steht eine Büste von Admiral Brommy (1804-1860) am Ufer der Lesum und lässt unter dem markanten Dreispitz-Hut den Blick über die Fluten schweifen. Unweit dieser Stelle steht immer noch das Haus Schwalbenklippe, in dem er lange Jahre wohnte. Doch wer war eigentlich dieser Karl Rudolph Brommy? Wohl die wenigsten wissen, dass er der Begründer der ersten deutschen Kriegsflotte war, die er im Zuge der 1848er-Revolution ins Leben rief. Und die ebenso schnell nach dem Scheitern der Revolution wieder in der Versenkung verschwand.

„Das hat er nie ganz verwunden, er bekam zunehmend gesundheitliche Probleme und starb mit nur 56 Jahren“, erzählt Stefanie Golisch. „Die Vielseitigkeit und Gebrochenheit dieses Charakters hat mich total fasziniert und deshalb habe ich ihm einen Abend gewidmet“, fügt die Mezzosopranistin hinzu. Für Golisch, die sonst eher auf starke Frauen spezialisiert ist und musikalische Abende zu Sissi, der Kaiserin Elisabeth von Österreich, aber auch zu der Bremerhavener Ikone Lale Andersen entwickelt hat, ist das schon eine echte Premiere. Und die präsentierte sie unlängst in der alten Seefahrer-Stadt Brake, im Rahmen einer Sonderausstellung zu Admiral Brommy.

Liebesbriefe an Bertha

Nun ist der Brommy-Abend erstmals auch in Bremen zu sehen und zwar am Dienstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr in der Johannisloge zum Oelzweig, Kurfürstenallee 8. Denn Brommy war in Leipzig auch Mitglied der Apollo-Loge. Bei der Brommy-Gesellschaft in Leipzig wird Golischs Hommage demnächst genauso zu erleben sein wie jüngst bei der Jahressitzung des Marine-Kommandos in Rostock. Admiral Brommy war nicht nur Seemann durch und durch, er hatte auch eine poetische, romantische Seite, die in den Liebesbriefen aufscheint, die er an seine erste große Liebe Bertha schrieb. Der Schwester eines vor Griechenland gefallenen Kameradens. Doch für Bertha und Brommy sollte es kein Happy End geben. „Er war eben immer auf See“, seufzt Golisch, die durch einen Onkel, der bei der Marine war, eine Affinität zur Seefahrt hat. Der unerfüllten Liebe der beiden wird sie mit dem Liebeslied „Dat du mien Levsten büst“ ein Ständchen bringen.

Hommage an Bonhoeffer in Planung

Gerade feilt die bekennende Pazifistin mit ihrem Regisseur Uwe Hoppe an einer musikalisch-literarischen Hommage an den Theologen Dietrich Bonhoeffer, der von den Nazis im KZ Flossenbürg hingerichtet wurde. Admiral Brommy komponierte sogar zwei Lieder „Des Seemanns Abschied“ und „Allegretto“, die Golisch auch interpretieren wird. Und er schrieb Gedichte. In einem heißt es: „Fort auf blauen Meereswogen, von dem Heimathlande fern, war der Jüngling hingezogen, folgend seines Glückes Stern“. Dazu werden die Stationen aus dem Leben des Generals mit jeder Menge Meeresmusik untermalt, auch aus Richard Wagners Fliegendem Holländer. Und, das muss natürlich im Beethoven-Jahr sein: Ein Ausschnitt aus der Sturmsonate. Etwas weniger dramatisch wird es dann mit dem Chanson „La mer“ von Charles Trenet. Golisch wird aber auch das wunderschöne Revolutionslied „Die Gedanken sind frei“ singen. Nach Bremen kam Brommy übrigens wegen Caroline Groß, die er später heiratete und mit der er an der Lesum lebte.

Golisch, die inzwischen drei Chöre leitet, einen davon mit 100 Mitgliedern in Delmenhorst, bewegt die Frauenfrage aber weiterhin. Nach ihrem Auftritt in Bremen fährt sie nach Frankfurt, um im Komponistinnen-Archiv „Frau und Musik“ zu recherchieren. Folgen soll eine Hommage an die Frauenstadt Delmenhorst und die Industriearbeiterinnen. Im regen Austausch befindet sich die Sängerin, die einst von Gesangs-Legenden wie Celestina Casapietra und Elisabeth Schwarzkopf ausgebildet wurde, auch mit Sigrid Ernst, der Bremer Grande Dame der zeitgenössischen Musik. So interpretiert sie immer wieder Kompositionen von Ernst. Sobald der Frühling anbricht ist Golisch dann wieder mit ihrem Pianisten Nico Stabel auch mit ihrem Programm „Musik im Garten“, etwa in Berlin, Worpswede, Oldenburg und Bad Zwischenahn und in der Botanika in Horn zu erleben.

Weitere Informationen

Der Admiral Brommy-Abend ist am Dienstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr in der Johannisloge zum Oelzweig, Kurfürstenallee 8 zu erleben. Der Eintritt kostet zehn Euro.