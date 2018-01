Der Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft befasst sich am Freitag, 12. Januar mit zwei Onlinepetitionen, die sich gegen die Teilschließung von Revierstandorten im Zuge der Polizeireform wenden – unter anderem ist auch das Polizeirevier an der Lilienthaler Heerstraße in Horn-Lehe betroffen. Bereits im März des vergangenen Jahres initiierten die beiden Christdemokraten Jörn Broeksmid und Stefan Quaß darum eine Petition zum Erhalt der Wache, die binnen weniger Wochen von mehr als 500 Unterstützern unterzeichnet worden ist.

Das Bürgerbegehren richtet sich gegen die Absicht von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), im Zuge der Polizeireform, den Bürgerservice in Horn-Lehe einzuschränken. Geplant ist unter anderem, die Öffnungszeit auf nur noch zwei Stunden am Tag zu verringern und den Großteil der Polizeibeamten sowie den reviereigenen Streifenwagen aus Horn in ein zentrales Kommissariat beim Polizeipräsidium in die Vahr zu verlagern. Aus Sicht von Broeksmid und dem ehemaligen Horner Beiratssprecher Quaß bedeuteten die geplanten Maßnahmen jedoch erst den Anfang vom Ende. Sie sind davon überzeugt, dass ein Horner Polizeirevier mit stark reduzierten Aufgaben und einer Besetzung mit nur noch wenigen Beamten nicht handlungsfähig sei und deshalb mittelfristig nicht erhalten bleiben werde. Sie warnen vor einem Reviersterben auf Raten. Aus ihrer Sicht ist aufgrund stetig gestiegener Aufgaben vielmehr eine personelle Aufstockung des Revierstandortes an der Lilienthaler Heerstraße zwingend erforderlich, zumal dieser mit seiner Zuständigkeit für die wachsenden Stadtteile Horn-Lehe, Borgfeld und Oberneuland schon heute zu den größten Revierbezirken Bremens gehöre, gemessen sowohl an der Einwohnerzahl als auch an der Fläche.

Jörn Broeksmid und Stefan Quaß ärgern sich über die verspätete Behandlung ihres Anliegens. „In den letzten Monaten hat die Bremer Politik bereits erste Fakten geschaffen, obwohl unsere Petition noch gar nicht abschließend beraten worden ist“, kritisieren sie einen entsprechenden Beschluss der Innendeputation aus dem vorigen August, die sich mit rot-grüner Mehrheit bereits für die Reformpläne des Senators ausgesprochen hat. „Die Bürger werden vor vollendete Tatsachen gestellt und das Petitionsrecht ausgehebelt“ bemängeln Broeksmid und Quaß diese Vorgehensweise.

Ihre Hoffnung, doch noch etwas für den Erhalt ihres Polizeireviers erreichen zu können, haben die beiden Initiatoren dennoch nicht aufgegeben. Sie wollen am 12. Januar um 14.30 Uhr im Börsenhof mit einer Delegation von Unterstützern an der öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses teilnehmen und den Abgeordneten dabei noch einmal ins Gewissen reden.