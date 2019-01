Nun mit dem Porcospino in Schwachhausen: Egidio Di Giorgio. (FR)

Schwachhausen. Das Restaurant Porcospino, das früher an der Bismarckstraße und dann am Lehester Deich seine Gäste bewirtete, ist an einem neuen Standort wieder da: Teresa di Giorgio hat es jetzt in der Schwachhauser Heerstraße 281 neu eröffnet. Sie ist die Tochter des Bremer Gastronomen Egidio di Giorgio, der ab 1981 das italienische Restaurant in der Bismarckstraße betrieben hatte.

„Wir freuen uns, mit dem Porcospino eine Adresse im Herzen von Schwachhausen gefunden zu haben“, sagt Restaurant-Chefin Teresa di Giorgio. Der Standort mit 45 Innen- und 45 Außenplätzen in der warmen Jahreszeit schaffe eine besondere kommunikative Atmosphäre.

„Wir haben Gäste, die seit mehr als 30 Jahren Stammkunden sind“, sagt Porcospino-Gründer di Giorgio, den die meisten Restaurant-Besucher nur Egidio nennen. Der 60-Jährige versteht es, seine Gäste mit einer Mischung aus italienischer Lebensfreude und mediterraner Küche aus dem Alltag zu reißen. Dazu trägt auch sein Team bei, mit dem er seit 30 Jahren unverändert zusammenarbeitet. Neffe Antonio, immer mit Krawatte, und Lino, ein guter Freund, der für Egidio heute zur Familie gehört, sind für ihre Gäste da.

Die Speisekarte wechselt einmal die Woche. Die Küche im Porcospino (deutsch: Stachelschwein) setzt auf frische und saisonale Produkte. Verarbeitet werden fangfrische Fische wie Loup de Mer, Nordsee-Seezunge oder Steinbutt, sorgfältig zubereitet und mit Gemüse serviert. Fleischliebhaber finden auf der Karte ausgewählte Gerichte wie Egidios Saltimbocca, Iberico-Filet mit Honig- und Balsamicosauce oder Rinderfilet mit Lobster. Pasta-Liebhaber können unter klassischen italienischen Nudelgerichten wie Penne Amatriciana, Tagliatelle mit Cacio und Pecorino, den Spaghettio Aglio e Olio e Gamberoni und weiteren Gerichten wählen.

Die Geschichte des traditionsreichen Porcospino in Bremen wird damit nach den Gründungsjahren in der Bismarckstraße und einer Zeit am Lehester Deich nun fortgesetzt. Egidio Di Giorgio betrieb bis Ende vergangenen Jahres das Restaurant Municipio im Alten Hemelinger Rathaus.

Weitere Informationen

Kontakt: Porcospino, Schwachhauser Heerstraße 281, Telefon 48 40 23 60, Internet: porcospino.de.