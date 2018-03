Weil die Arbeiter für anderweitige Aufgaben im Winterdienst gebraucht wurden, fand die spontane Demo der Anwohner keinen direkten Widerpart. Kritisiert wird, dass der angekündigte Rückschnitt der Vegetation sich de facto als Kahlschlag darstellt. (PETRA STUBBE)

Ein Widerspruch stößt auf hörbaren Protest: Öffentlich monieren Anwohner der Straßen Am Herzogenkamp und Luisental, dass die Rückschnittarbeiten, die bis Dienstag dort ausgeführt wurden, über das hinausgingen, was angekündigt war. Entlang des Bahndamms der Strecke Bremen-Hamburg hatte die Bahn den Anliegern in einem Schreiben allgemein den „Rückschnitt verholzter Vegetation“ angekündigt. An den verbleibenden Bäumen werde zur „Herstellung der Verkehrssicherheit“ eine „Kroneneinkürzung“ vorgenommen.

Abgeschnittene Baumkronen – damit hatten die Anwohner gerechnet. Tatsächlich wurden nun Bäume und Sträucher bis auf Bodenhöhe beseitigt (wir berichteten). Nur noch Baumstümpfe ragen aus dem Bahndamm. Die gleich zu Beginn der Arbeiten vor knapp zwei Wochen vom Leiter des Servicebereichs Bremen beim Fahrwegdienst der Deutschen Bahn Tobias Stützner abgegebene Versicherung, die Bäume würden hier wieder ausschlagen, stößt auf große Skepsis. Anwohnerin Imme Nullmeyer widerspricht Forstwirt Stützner. „Bei dem Kahlschlag werden die Wurzeln im Boden verfaulen. Da wächst nichts mehr“, sagt sie. Als Folge befürchten sie und ihre Mitstreiter, dass die Befestigung des Bahndamms leiden, und er bei Regen sogar ins Rutschen kommen könnte. Überdies beurteilen sie die Arbeiten insgesamt als wenig zweckdienlich. „Die bevorzugte Windrichtung weist an dieser Stelle von den Gleisen weg. Wenn dort Bäume abknicken, dann immer Richtung Straße“, sagt Nullmeyer.

Das Ergebnis des "Rückschnitts verholzter Vegetation und der Kroneneinkürzungen der verbliebene Bäume" führt nun zu Protesten der Anwohner. (PETRA STUBBE)

Mit Trillerpfeifen und persönlichem Einsatz am Bahndamm wollten die Anwohner Anfang dieser Woche die weiteren Fällarbeiten stören, doch ihre Proteste liefen bei den Minusgraden der vergangenen Tage ins Leere. Die Bahn hatte die Arbeiten nach eigenen Angaben vorübergehend eingestellt, weil sie ihre Mitarbeiter anderweitig im Winterdienst benötigte.

Nachdem Ankündigung und Wirklichkeit augenscheinlich weit auseinander klaffen ist auf Anfragen grüner Ortspolitiker auch das Umweltressort aktiv geworden. Denn Teile der Arbeiten mussten von der unteren Naturschutzbehörde genehmigt werden, auch wenn die Bahn hier auf eigenen Grundstücken aktiv ist. Und der Umfang dieser Genehmigung liest sich auf den ersten Blick anders, als es der jetzt abgeholzte Bahndamm hergibt. Danach wurde nach einer gemeinsamen Begehung der Behörde mit Vertretern der Bahn für acht Eichen und neun Ahornbäume die Fällung beantragt und genehmigt, für weiter elf Eichen und einen Ahornbaum eine Kroneneinkürzung um maximal 15 Prozent erlaubt.

Ein entsprechender Bescheid sieht zudem vor, dass die Bahn für die Baumfällungen an anderer Stelle neue Bäume anpflanzt. Zu den Fakten gehört allerdings auch, dass die vom Umweltressort ausgesprochenen Fäll- und Rückschnittgenehmigungen allein für Bäume notwendig sind, die unter den Schutz einer Baumsatzung fallen. Der übrige Umfang der Vegetationspflege liegt allein im Ermessen des Grundstückseigentümers und somit bei der Bahn.

In einem Brief an die Bahn hat Umwelt-Staatsrat Ronny Meyer dennoch die „Totaloperation“ kritisiert. „Dieser Umfang der geplanten Arbeiten war weder meinem Haus, noch der Öffentlichkeit vor Ort kommuniziert worden“, schreibt er. Der Begriff „Fällung“ komme in keiner Informationsschrift vor und insofern sei für ihn der Unmut der Anwohner nachvollziehbar. Wie zahlreiche Anlieger sieht Meyer das Grundproblem in einem zu lange vernachlässigten Vegetationsmanagement und dem dementsprechenden radikalen Rückschnitt, damit die Bahn wieder den eigenen Anspruch an die Fahrsicherheit einlösen kann.

Die Deutsche Bahn AG teilte auf Anfrage lediglich mit, dass die Arbeiten in Horn-Lehe bis Ende dieser Woche abgeschlossen seien und sich vollständig im Rahmen der erteilten Genehmigung bewegen.