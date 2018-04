Die Schule an der Philipp-Reis-Straße (Cora Sundmacher)

Für die Eltern von Grundschulkindern nimmt das Bangen um einen Nachmittagsbetreuungsplatz langsam wieder Fahrt auf. Denn keiner der im Vorjahr ergatterten Hortplätze ist für die Ewigkeit – Jahr für Jahr werden die Karten neu gemischt. Da die Plätze im Entdeckerhort an der Philipp-Reis-Straße auch in diesem Jahr nicht ausreichen werden, war die Betreuung der Philipp-Reis-Grundschüler jetzt Thema im Horn-Leher Bildungsausschuss.

140 Plätze bietet der Hort aktuell, nachdem die Behörde 2016 überraschend einer Erweiterung um 30 und im vergangenen Jahr um weitere 20 Plätze zugestimmt hatte. Inzwischen aber ist der Bedarf erneut gestiegen – die 140 Plätze reichen nicht mehr aus. „Im vergangenen Jahr lagen 158 Anmeldungen vor“, berichtete Grundschulleiter Henrik Köhler dem Ausschuss. Für das kommende Schuljahr sei zudem ein dritter Zug für die erste Klasse geplant. Sollte der Hort ab Sommer nicht alle angemeldeten Kinder aufnehmen können, wonach es schon jetzt aussehe, denke man nun zähneknirschend über ein Mittagessen-Angebot in der Grundschule nach, sagte Köhler. Dabei gehe es allerdings lediglich um eine Stunde – „aber das reicht einigen Eltern“, sagte Köhler. Das Angebot müsste allerdings der Schulverein regeln, erklärte Karla Wagner vom Bildungsressort - mit der altbekannten Begründung: „Anders als bei der Kita-Betreuung besteht formal kein Anrecht auf einen Hortplatz – dementsprechend findet kein weiterer Ausbau von Hortplätzen statt.“ Als Langzeitmodell sei die Mittagstisch-Lösung freilich nicht zu verstehen, betonte Köhler. Schließlich habe die Schule einen Antrag auf Ganztagsausbau gestellt und hoffe für 2019 auf die Inbetriebnahme.

Zweifel am Ausbau bis 2019

Angesichts der politischen Priorisierung sozial schwacher Stadtteile beim Ganztagsausbau zeigten sich auf der Ausschusssitzung viele Eltern skeptisch, dass der Ganztagsausbau an der Philipp-Reis-Straße bis 2019 über die Bühne gegangen sein wird. „Und wenn nicht – was dann?“, fragte eine Mutter an Karla Wagner gewandt. „Ich erwarte, dass den betroffenen Eltern eine Zwischenlösung angeboten wird.“ Das jährliche Bangen, ob es mit dem Hortplatz klappt oder ob man auf der Arbeit Stunden reduzieren müsse, sei unzumutbar – fehlender Rechtsanspruch hin oder her, kritisierte sie. „Wir haben über Jahre überhaupt keine Planungssicherheit.“

Catharina Hanke (SPD) erklärte, dass sich die Behörde angesichts des hohen Betreuungsbedarfs an der Grundschule Philipp-Reis-Straße keine Verzögerung des Ganztagsausbaus leisten könne. Außerdem sei es dringend geboten, sich eine Alternative für die Inklusionskinder zu überlegen, die keinen Hortplatz bekommen. „Die Schule darf nicht noch einmal vertröstet werden“, pflichtete ihr Jochen Behrendt (Grüne) bei. Die Ganztagsausbauplanung sei desaströs. Es herrsche wegen der unsicheren Perspektive viel Unruhe im Stadtteil, betonte er. Nun gelte es, die Ärmel hochzukrempeln. „Da ist der Senat jetzt gefordert.“ Für die Grundschule Philipp-Reis-Straße würde ein Ausbau bedeuten, künftig als Offene Ganztagsschule geführt zu werden – so hat es die Schulkonferenz seinerzeit beschlossen. Wagner erklärte dazu, dass jeder Ganztagsausbau so konzipiert werde, dass er auf Wunsch jederzeit nachträglich von einem offenen in einen gebundenen umgewandelt werden könne. Schulleiter Henrik Köhler erklärte, er könne dem gebundenen Konzept durchaus einiges abgewinnen. Vor seinem Amtsantritt in Horn-Lehe war er Lehrer an der Grundschule Lessingstraße in der Östlichen Vorstadt – einer gebundenen Ganztagsschule. Als Vorteil nannte Köhler vor allem die Entzerrung des reinen Lernens, das im gebundenen Ganztag auch in den Nachmittagsstunden stattfinde. Durch den Wechsel mit Spiel- und Sportangebote erleichtere das Konzept den Kindern die Konzentration auf den Unterricht, sagte er. Für die Zukunft der Grundschule Philipp-Reis-Straße sei seine Auffassung allerdings nicht relevant. „Das ist nur meine persönliche Meinung“, betonte er. „Der Beschluss der Schulkonferenz ist für mich bindend.“