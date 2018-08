Der Kaisersaal im alten Postamt 1 an der Domsheide, heute Oberstufe der katholischen St.-Johannis-Schule, wird eher selten genutzt, kann aber zum Beispiel anlässlich des "Tages des offenen Denkmals" besichtigt werden. (Roland Scheitz)

Immer mal wieder leitet Wilhelm Tacke aus Schwachhausen Führungen im reich verzierten, als Denkmal geschützten Kaisersaal des ehemaligen Postamts 1 an der Domsheide, das heute zu großen Teilen von der Oberstufe der katholischen St.-Johannis-Schule genutzt wird. Den früheren Sprecher des katholischen Gemeindeverbandes in Bremen wurmte es lange Zeit, dass er die üppigen Wandgemälde im Kaisersaal nicht schlüssig deuten konnte. Der aus Delmenhorst stammende und später in Bremen-Horn wohnende Künstler Arthur Fitger (1840-1909) hat sie geschaffen. Sie zeigen Kentauren, Tritonen und Nymphen als Sinnbilder einer schnellen Postbeförderung. Aber warum sind es gerade fünf Darstellungen? Und was bedeuten die Details?

Wie es gelang, dieses Rätsel zu lüften und auch die merkwürdigen Wappen an der Decke zu dechiffrieren, schildert Wilhelm Tacke in einem neuen Büchlein über das ehemalige Postamt 1 und dessen Kaisersaal sowie das Landherrn-Amt. Die Bemerkung einer Touristin, ob es sich bei den fünf ausladenden Darstellungen vielleicht um die fünf Kontinente handeln könnte, die von der kaiserlichen Post bedient wurden, trug laut Tacke entscheidend zur Aufklärung bei. Tatsächlich fand er dann in den Bildern zahlreiche Details, die sich zum Beispiel Australien, Afrika oder Asien zuordnen ließen. Hinsichtlich der Wappen zitiert der Autor ausführlich aus einem profunden Leserbrief des Historikers Nils Huschke im WESER-KURIER.

Im Buch sind die einzelnen Schritte der fast kriminalistischen Detektivarbeit zu den Fitger-Wandbildern dokumentiert. Das ist der spannendste Teil des Werkes, das allerdings auch viel Wissenswertes über das Gesamtbauwerk des früheren Postamts 1 vermittelt. Das eindrucksvolle Gebäude gegenüber der Glocke wurde von 1875 bis 1878 als erstes "reichseigenes Behördenhaus in Bremen" nach Entwürfen des Berliner Architekten Carl Schwatlo gebaut. Das einstige kaiserliche Postamt ist ein Vierflügelbau in Formen der Deutschen Renaissance.

Der Oberpostdirektor wohnte zunächst in dem Gebäude und der reich verzierte Kaisersaal im zweiten Stockwerk gehörte als Repräsentationsraum zur Dienstwohnung. Die Ausstattung besteht auch aus Büsten von Kaiser Wilhelm I. und Kronprinz Friedrich Wilhelm – der sogenannte 100-Tage-Kaiser – sowie Kaiserin Augusta und Kronprinzessin Viktoria, deren Lebensläufe Tacke prägnant darstellt.

Dass es den besonderen Saal überhaupt noch gibt, grenzt an ein Wunder. Lange hatte er ein Dornröschendasein, wurde mehrmals umgebaut, mit Heizungen versehen und Durchbrüchen verändert. Vor dem Hintergrund umfangreicher Um- und Erweiterungsbauarbeiten Anfang der 1970er-Jahre musste der damalige Landesdenkmalpfleger Hans-Christoph Hoffmann eine Grundsatzentscheidung treffen: Ist eine aufwendige Restaurierung des Saals überhaupt zu rechtfertigen? Hoffmann zeigte sich entschlossen, ihn zu retten, denn der Festraum sei ein schützenswertes Kulturdenkmal des Historismus.

Viele Erläuterungen gibt Tacke auch zum Außenschmuck des ehemaligen Postamts 1. Das Renaissanceportal zur Dechanatstraße stammt von dem im 16. Jahrhundert erneuerten und 1875 abgetragenen Domdechanat.

Seit 2006 nutzen rund 300 Schülerinnen und Schüler der St.-Johannis-Schule die ehemalige kaiserliche Post. Im Zuge eines Umbaus ab 2004 entstanden 13 Klassen- und 13 Fachräume, ein Forum und eine Bibliothek.

Relativ kurz behandelt wird das denkmalgeschützte Landherrn-Amt, das heute ebenfalls von der St.-Johannis-Schule genutzt wird. Auf knapp zwei Seiten schildert Tacke die Geschichte des Gebäudes an der Ecke Dechanatstraße/Am Landherrnamt im Schnoor. Es wurde 1856/57 nach Plänen des Baudirektors Alexander Schröder erbaut. Schröder baute in Bremen unter anderem auch das Gefängnis in Oslebshausen und das Stammgebäude des alten Großkrankenhauses St.-Jürgen-Straße (heute Klinikum Bremen-Mitte). Der im Rundbogenstil klassizistisch gehaltene Baukörper wurde Sitz der Behörde der bremischen Kommunalverwaltung bis 1945. Sie kümmerte sich um die zunächst 14 Gemeinden im Landkreis Bremen, die nicht zur Stadtgemeinde gehörten. Nach dem Zweiten Weltkrieg traten die Ortsämter an die Stelle des Landherrn-Amts, das dann zeitweise vom Deichverband oder für Wohnungen genutzt wurde.

Weitere Informationen

Das Buch "Das ehemalige Postamt 1, der Kaisersaal und das Landherrn-Amt" von Wilhelm Tacke ist als Jahrbuch 2018 des Vereins für Niedersächsisches Volkstum, Bremer Heimatbund, im Eigenverlag erschienen, hat 52 Seiten, kostet zehn Euro (inklusive Versand) und kann per E-Mail an wtacke@arcor.de bestellt oder in der Lüder-von-Bentheim-Straße 7 abgeholt werden.