Sitzgelegenheiten und Spielkram für Kinder gehören zum Inventar. (PETRA STUBBE)

Austausch, Auszeit und Hilfestellungen – im Familienwohnzimmer an der Kopernikusstraße 57 können Eltern und Kinder seit zwei Monaten all das finden. Welcher Unterstützungsbedarf bei den Familien im Quartier konkret besteht, sollen die Gespräche mit den Besuchern im Laufe der Zeit ergeben. Man wolle davon wegkommen, innerhalb der Behörde in Expertenrunden über Bedarfe zu philosophieren, erklärte Dirk Siebels vom Amt für Soziale Dienste (AfSD) jetzt im Horn-Leher Fachausschuss für Soziales. Denn das gehe mitunter an der Realität vorbei. Mit dem Familienwohnzimmer sei ein niederschwelliges Angebot für Familien geschaffen worden, in dessen Rahmen sich konkrete Bedürfnisse zeigten, auf die dann entsprechend eingegangen werden könne. Langfristig erhoffe man sich davon einen präventiven Charakter, der bestenfalls dazu beitrage, die Fallzahlen zu senken, bei denen es um die Gefährdung von Kindeswohl gehe.

Aktuell hat das Familienwohnzimmer montags von 9.30 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Nachmittagstermin werde zurzeit vorwiegend von Müttern und Kindern genutzt, um gemeinsam zu basteln, zu spielen oder zu backen, berichtete Sozialpädagogin Sonja Mentel. Die Väter hatte sie in ihrer Aufzählung nicht unterschlagen. „Bislang kommen ausschließlich Mütter mit ihren Kindern“, erzählte sie. Der Montag werde verstärkt für den Austausch mit anderen Müttern und mit den Mitarbeiterinnen genutzt. Hier stünden Probleme in der Schule, mit erhöhtem Medienkonsum oder auch beim Ausfüllen von Formularen im Mittelpunkt. Auch außerhalb der Öffnungszeiten kann das Familienwohnzimmer selbstorganisiert von Eltern und Kindern genutzt werden. Gerade erst habe es die Anfrage einer alleinerziehenden Mutter gegeben, ob sie dort einen Kindergeburtstag feiern könnten, erzählte Mentel. So etwas sei ebenso möglich, wie beispielsweise ein gemeinsamer Filmnachmittag an einem verregneten Wochenende.

Dass die Besucherzahlen im Familienwohnzimmer bislang noch überschaubar sind, haben die Initiatoren vom AfSD und Alten Eichen nach eigenem Bekunden nicht anders erwartet. „So etwas braucht seine Zeit“, betonte Siebels. Neben Flyern und Internetauftritten wolle man nun noch mehr Gesicht zeigen, kündigte Mentel an. Sie habe mit den umliegenden Schulen Kontakt aufgenommen und werde das Familienwohnzimmer im Rahmen von Elternabenden vorstellen. Ähnliches sei für die Kindertageseinrichtungen im Quartier denkbar.

Matthias Spöttel, Geschäftsführer von Alten Eichen, betonte, dass neben der Arbeit im Familienwohnzimmer die Vernetzung mit anderen Einrichtungen wie der Frühförderung, dem Familienhaus der Hans-Wendt-Stiftung und dem Jugendhaus Horn von immenser Bedeutung seien, damit der präventive Ansatz im Stadtteil langfristig Erfolg habe. Älteren Kindern, berichtete Mentel, habe sie bereits hin und wieder empfohlen, im Jugendhaus vorbeizuschauen. Inzwischen seien die meisten von ihnen dort regelmäßige Besucher.

Die Mitglieder des Sozialausschusses begrüßten das Projekt Familienwohnzimmer unisono als Bereicherung für das Quartier. Sprecher Dieter Mazur (Grüne) regte insbesondere im Hinblick auf den oftmals beklagten hohen Medienkonsum der Kinder an, nach einer geeigneten Außenfläche für die Einrichtung Ausschau zu halten. „Vielleicht ein kleines Gartenstück, wo die Kinder Gemüse anbauen und ernten können – oder ist das utopisch?“ Es sei eine liebenswerte Vision, erklärte Spöttel, die auch er habe, die allerdings zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht finanziell zu stemmen sei. „Wir werden zunächst einmal kleinere Wege gehen müssen“.

Finanziert wird das Projekt Familienwohnzimmer jährlich mit 32 000 Euro aus Mitteln der sogenannten JuWe. Das Kürzel steht für „Jugendamt weiterentwickeln“ – ein kürzlich gestartetes Projekt, das die sozialen Dienste in den Stadtteilen personell besser ausstatten und damit eine gezieltere Beratung ermöglichen soll. Die Mitarbeiterinnen des Familienwohnzimmers sind telefonisch unter 0160/90 73 87 29 zu erreichen. Zusätzlich zu den Öffnungszeiten bietet das AfSD donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr eine Beratungsstunde für Alleinerziehende in den Räumen an der Kopernikusstraße 57 an.