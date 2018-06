Raum für Ideen gibt es auf dem Wochenmarktplatz Robert-Bunsen-Straße . (Stubbe)

Lehesterdeich. Die Belebung des Robert-Bunsen-Quartiers nimmt Gestalt an. Als Auftaktveranstaltung ist für den 18. August ein Quartiersfest geplant, an dem sich Geschäftsleute, Zukunftsausschuss, Ortsamt, Bürgerverein und Jugendbeirat beteiligen. Entlang des Grünzugs im Quartier sollen unter anderem ein Flohmarkt und ein vielfältiges Kinderprogramm angeboten werden. „Geplant sind unter anderem Mal- und Schminkaktionen und eine Hüpfburg“, berichtet Angela Wilhelms von Stadtland+, die das neue Quartierskonzept im Auftrag vom Beirat Horn-Lehe gemeinsam mit allen interessierten Akteuren entwickelt. Das Quartiersfest biete die optimale Gelegenheit, um mit möglichst vielen Anwohnern direkt ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, welche Wünsche, Ideen, und Bedarfe es vor Ort gebe. „Wir wollen von den Menschen wissen, wie der Platz gestaltet werden muss, um ein ansprechender Aufenthaltsort für alle Menschen zu werden“, erklärt Catharina Hanke (SPD), Sprecherin des Ausschusses für Zukunft und Stadtentwicklung. Angela Wilhelms will dabei auf die Methode des sogenannten World-Cafés zurückgreifen, wenngleich sie den Namen in diesem Fall nicht allzu geeignet findet. „Marktcafé wäre vielleicht passender“, sagt sie. Schließlich sei der schlecht besuchte Wochenmarkt im Bunsen-Quartier seinerzeit Auslöser für das Belebungskonzept gewesen. Das Marktcafé funktioniere wie folgt: Reihum diskutieren kleine Gruppen an mehreren Tischen über verschiedene Fragen der Quartiersgestaltung. Ein Moderator sammelt alle Ideen und stellt sie den übrigen Gruppen vor. Am späten Nachmittag soll in einer Ergebnisrunde dargelegt werden, welche Wünsche die Anwohner formuliert haben. Aufgrund dieser Ideensammlung werde dann weiter geplant, erklärt Wilhelms.

Damit neben der inhaltlichen Auseinandersetzung Spaß und Unterhaltung nicht zu kurz kommen, hat das Organisationsteam ein vielfältiges Musikprogramm und diverse kulinarische Angebote geplant. Der Käse- und der Fischstand werden über den Wochenmarkt hinaus vor Ort bleiben, ebenso wie der Gemüsestand, der eine Tomatenverkostung anbieten wird. „Außerdem werden sich die umliegenden Geschäfte mit diversen Ständen am Fest beteiligen“, erzählt Ortsamtsmitarbeiterin Olga Rudi. „Die Resonanz ist bislang wirklich sehr gut“, betont Wilhelms. Nun gelte es noch, die nahegelegenen Schulen, Kitas und Kirchengemeinden mit ins Boot zu holen – entsprechende Gespräche seien noch für diese Woche geplant.

Wer sich in die Vorbereitungen einbringen möchte, kann sich im Ortsamt unter 3 61 30 51 mit Olga Rudi in Verbindung setzen. Auch Anmeldungen für die kostenlosen Flohmarktstände werden dort erbeten. Das Ortsamt ist außerdem unter office@oa-horn-lehe.bremen.de zu erreichen.

Weitere Informationen

Das Quartiersfest findet am Sonnabend, 18. August, in der Zeit von 14 bis etwa 21 Uhr statt.