Die kleinen Rehkitz werden beim Mähen schnell übersehen. (Patrick Pleul/dpa)

Um möglichst sicherzustellen, dass in diesem Jahr keine Rehkitze mehr beim Mähen zu Tode kommen, wollen Oberneulander Landwirte gemeinsam mit der Jägerschaft und Borgfelder Berufskollegen einen Verein gründen. Der soll gemeinnützig sein und den Namen Rehkitzrettung Wümme tragen. Anlass für die Gründung war unter anderem ein Vorfall in der Osterholzer Feldmark im vergangenen Juni – dort hatte ein Oberneulander Landwirt vier Kitze während der Mahd getötet.

Schon jetzt werben die künftigen Mitglieder des Vereins Gelder für ihre Arbeit ein – denn in einigen Wochen beginnt bereits die Mähsaison. Bis dahin will der neue Verein das Geld für zwei Drohnen, inklusive Ausrüstung und Pilotenausbildung, zusammenhaben. Die Drohnen sollen mit Hilfe von Wärmebildkameras Jungtiere ausfindig machen, die von ihren Müttern im hohen Gras abgelegt worden sind. Rund 20.000 Euro benötigen die Akteure für ihre Ausrüstung, berichtete Landwirtin Karen Haltermann jetzt im Beirat Oberneuland. Dem lag ein Globalmittelantrag des angehenden Vereins über 4600 Euro vor, der von den Ortspolitikern schließlich bewilligt wurde. Im Borgfelder Beirat sollen demnächst ebenfalls Globalmittel beantragt werden, so Haltermann.

Die Akteure des neuen Vereins hatten zunächst beim Landesamt Geoinformation Unterstützung für ihr Drohnen-Projekt angefragt. Dort habe man zwar grundsätzlich Bereitschaft gezeigt, erzählte Haltermann. Allerdings sei der von Geoinformation benötigte zeitliche Vorlauf für eine Rehkitzsuche für Landwirte nicht praktikabel. Angesichts der Abhängigkeit von der Witterung, müssten Mäh-Termine deutlich kurzfristiger angesetzt werden können, erklärte sie.

Neben der finanziellen Ausstattung ist der angehende Verein Rehkitzrettung Wümme vor allem auf ehrenamtliche Helfer angewiesen, die sich entweder zum Drohnenpiloten ausbilden lassen wollen oder die Rehkitzsuche als Helfer unterstützen, indem sie die Kitze auf Funkansage der Piloten mittels einer Wäschewanne vor den Mähmaschinen in Sicherheit bringen. Besondere Vorkenntnisse seien hierfür nicht erforderlich, sagte Haltermann. Allerdings müssten sich die Helfer darüber im Klaren sein, dass die Rehkitzsuche nur sehr früh morgens möglich sei – solange die Temperatur des Bodens noch deutlich unter der Körpertemperatur der Kitze liege. Andernfalls könne die Wärmebildkamera die Tiere nicht mehr orten.

Weitere Informationen

Wer den Verein bei der Rehkitzsuche in Oberneuland unterstützen möchte, kann sich unter Telefon 01 51 / 18 02 63 23 mit Karen Haltermann in Verbindung setzen. Ansprechpartnerin für Borgfeld ist Heike Klatte, Telefon 01 76 / 23 23 14 78.