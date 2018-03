Nur im Zusammenhang mit Interview -- Verena Braun, 24 Jahre alt, ist Studentin im dritten Semester des Masters der Geowissenschaften an der Universität Bremen (Verena Braun)

Verena Braun

24 Jahre alt, studiert Geowissenschaften auf Master an der Universität Bremen. Für eine Projektübung ist sie seit dem 8. Januar an der Deutschen Schule in Nairobi und organisierte einen Spendenmarathon mit.

Frau Braun, was macht man als junge Geowissenschaftlerin aus Bremen in Nairobi?

Verena Braun: Ich mache dort ein Praktikum und lerne unter anderem, wie man für eine Klasse den Unterricht vorbereitet und den Lernstoff altersgerecht und verständlich vermittelt.

Sie arbeiten also pädagogisch?

Dieser Vermittlungsteil ist das eine, aber zusätzlich dazu werde ich noch verschiedene Unterrichtsmaterialien zum Thema Geologie und Wasserkreislauf vorbereiten. Dazu gehört ein Gesteinskoffer, für den ich typische Gesteine, die in Kenia vorkommen, zusammenstelle.

Wie kamen Sie dazu?

Zum einen über das Studium. Mein Schwerpunkt im Bachelorstudium waren Geologie und Umweltgeochemie. Im Master habe ich mich auf Ingenieurgeologie, Hydrogeologie und Glaziologie spezialisiert.

Verena Braun arbeitet in Nairobi auch Unterrichtsmaterialien aus.

Was ist das Besondere an Kenia aus geowissenschaftlicher Sicht?

Geologisch und tektonisch besonders interessant ist natürlich der ostafrikanische Grabenbruch. Hier kommen viele vulkanische Gesteine vor. Aber in Kenia findet man auch große Sodaseen, die ausgetrocknet sind und Salzkrusten gebildet haben. Für mich war das eine einmalige Erfahrung, einen solchen See zu besuchen und einmal auf seiner Salzkruste zu laufen. Zuhause in Bremen ist das klimatisch unmöglich. Der fragwürdige Umgang mit Wasser als Ressource in Kenia ist vor diesem Hintergrund natürlich auch etwas, das mich umtreibt.

Dorthin kamen Sie wegen des Studiums?

Nicht nur. Als Praktikantin an der Deutschen Schule in Nairobi habe ich mich beworben, weil ich mich immer gern engagiert habe. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist mir sehr wichtig und hat mir immer viel Freude gemacht. Darum habe ich mich auch für dieses soziale Projekt entschieden. Hier kann ich einerseits Erfahrungen im Lehrfach sammeln und darüber hinaus lerne ich Nairobi und seine Menschen kennen und schätzen.

Ein Spendenlauf in Nairobi ist Teil eines Projekts, das Verena Braun mitorganisiert hat. Der Erlös soll in Wassertanks fließen und Schülerinnen entlasten.

Welchen Eindruck haben Sie in den vergangenen gut 40 Tagen gewonnen?

Nairobi wirkt wie eine Stadt im Aufbruch, die immer mehr boomt, für Einheimische und Touristen viel zu bieten hat. Man spürt hier deutlich internationale und auch europäische Einflüsse. Nairobi, als das Herz Kenias, ist eine aufstrebende Metropole, inklusive Schattenseiten: Es gibt viele Slums, Armenviertel, die umgeben sind von neu gebauten Villen mit Pools. Nirgendwo sonst habe ich das bisher so deutlich wahrgenommen: Den Kontrast zwischen Arm und Reich. Reich und Arm leben hier Tür an Tür.

Können Sie sich vorstellen, nach dem Studium nach Kenia zurückzukehren?

Mir macht die Arbeit in Kenia sehr viel Spaß, und ich kann es mir sehr gut vorstellen, auch im Ausland zu arbeiten. Daher bin ich mir sicher, dass ich auch irgendwann nach Kenia zurückkehren werde.

Sie sammeln Geld mit einem Spendenmarathon. Was wollen Sie erreichen?

Ziel der Aktion ist es, ärmere Schulen in Ost-Kenia, die von den Trockenzeiten stark betroffen sind, finanziell bei der Einrichtung eines Wassertanks zu unterstützen. So kann während der Regenzeit ausreichend Wasser von den Schuldächern gesammelt werden. Das hilft aber nicht nur der gesamten Schule, sondern vor allem den Mädchen, die seit jeher für das Wasserholen zuständig sind. In der Trockenzeit verpassen die Mädchen darum oft sehr viel Unterricht und müssen zu den zum Teil bis zu 15 Kilometer weit entfernten Wasserlöchern laufen. Ohne ausreichend Wasser in den Schulen kann oft tagelang kein Essen für die Schüler gekocht werden, und selbst alltägliche Bedürfnisse wie das Zur-Toilette-Gehen oder Händewaschen werden zum Problem. Eine gesamte Schule kann den täglichen Bedarf mit einem 50 000 Liter Wassertank decken. Ein solcher Tank kostet zwischen 8000 und 9000 Euro.

Sie sagten, vor allem Mädchen verpassen durch das Wasserholen Unterricht. Wie gehen junge Frauen mit dieser Situation denn um?

Die Mädchen sehen es als ihre Aufgabe und Pflicht an, die Schule und auch ihre Familien mit Wasser zu versorgen. Allerdings bedauern sie es sehr, dabei Unterricht zu verpassen und empfinden dies als sehr problematisch für ihre spätere Zukunft. Beim Bau der Wassertanks für die Schulen helfen ganz besonders die Frauen tatkräftig mit und übernehmen selbst schwere Arbeiten vollkommen allein und selbstständig. Sie sind dabei sehr stolz, auf das, was sie leisten und zum Wohle der Schule beitragen können.

Wie lief der Spendenlauf?

Der Spendenlauf lief ziemlich gut, eigentlich besser als erwartet; es war ein sehr erfolgreicher Tag für die Schüler und Schülerinnen und natürlich auch für unser Vorhaben. Aber wir nehmen gerne auch noch Spenden an. Die Organisation „Wasser für Kenia“, mit der wir in diesem Projekt zusammenarbeiten, ist eine deutsche Organisation und hat auch ein deutsches Konto eingerichtet. Insgesamt haben schon acht deutsche Schulen einen solchen Spendenlauf für Wassertanks in Kenia ausgerichtet, wobei die Deutsche Schule in Nairobi nun die erste kenianische Schule ist.

Die Fragen stellte Gerald Weßel.