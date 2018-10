Eine Visualisierung zeigt, wie das Areal mit den Gebäuden dann letztlich aussehen soll. (Sparkasse Immobilien Bremen GmbH)

Verbunden mit einem in Bremen erstmals verwirklichten, neuen Investitionskonzept entsteht derzeit an der Rockwinkeler Landstraße eine neue Wohnanlage für Senioren mit und ohne Pflegebedarf. Seit Herbst vorigen Jahres baut Hegemann-Immobilien als Projektentwickler und Bauherr dort auf rund 16 000 Quadratmetern den „Rockwinkeler Park“. Im Frühjahr 2019 soll das Vorhaben auf dem Grundstück des ehemaligen Büttner-Hofs, unmittelbar neben dem Lür-Kropp-Hof, abgeschlossen sein.

Aktuell sind drei jeweils dreigeschossige Häuser als Rohbau zu 80 Prozent fertiggestellt. Sie werden später insgesamt 20 Wohnungen von 62 bis 151 Quadratmetern bieten. Ein weiteres als „Haus 4“ tituliertes L-förmiges Gebäude ist als Pflegeeinrichtung konzipiert und derzeit nur im Fundament erkennbar. Hier sollen ab kommenden Jahr im Erdgeschoss 22 Pflegezimmer bereit stehen, die als zwei Wohngemeinschaften jeweils um große Gemeinschaftsküchen und Aufenthaltsräume gruppiert sind. In den zwei oberen Stockwerken wird es 19 barrierefreie sogenannte Servicewohnungen geben. Sie sind baulich dafür vorbereitet, einer fortschreitenden oder plötzlich auftretenden Pflegebedürftigkeit gerecht zu werden. Entsprechende ambulante Pflegedienste stehen bereit. Grundidee des Konzepts ist eine Wohnanlage, in der gleitende Übergänge von der vollen Selbstständigkeit der Bewohner bis zur höchsten Pflegestufe möglich sind.

Noch sieht der künftige Gebäudekomplex so aus. Im Frühjahr des kommenden Jahres soll das Areal allerdings bebaut sein. (PETRA STUBBE)

Ergänzt werden die vier genannten Gebäude um einen fünften Bereich für die Tagespflege. Sie ist im ehemaligen Herrenhaus des Büttner-Hofes untergebracht, das als einziges Gebäude schon zuvor vorhanden war. Eine daran angrenzende, steinerne Scheune konnte aus statischen Grünen nicht weiter genutzt werden und wurde abgerissen. „Der dort entstehende neue Gebäudeabschnitt wird sich in seiner äußeren Form aber an dieser Scheune orientieren“, versichert Projektleiter Kai Metzig. Er erläutert auch das spezielle Investitionskonzept, das mit der gesamten Anlage verbunden ist. „Sie wird nach Fertigstellung für 20 Jahre komplett von der Convivo-Gruppe gemietet“, erklärt der Ingenieur.

Die Firma mit Sitz in Bremen werde dadurch sämtliche Dienstleistungen rund um die Pflege in allen Bereichen und Abstufungen im Rockwinkeler Park erbringen. „Sie haben in dieser Hinsicht langjährige Erfahrung“, betont er. Convio betreibt in der Region bereits rund 30 stationäre und ambulante Pflegeangebote in unterschiedlichen Wohnformen. Auch in Nordrhein-Westfalen, Leipzig und Baden-Württemberg gehören Pflegeheime und Seniorenresidenzen zu der Firmengruppe.

Aber obwohl die gesamte Wohnanlage vermietet ist, wird die Hegemann-Gruppe als Bauherr die Wohnungen, Servicewohnungen und Pflegezimmer dennoch an Investoren verkaufen ­– inklusive des Mietvertrags mit Convivo. Der Pflegeanbieter wird im Rahmen seiner Leistungen wiederum als Vermieter der Immobilien an die eigentlichen Bewohner auftreten. „Die Wohnungen und Zimmer sind damit im Prinzip reine Investitionsobjekte“, sagt Metzing. Denn durch die finanzielle Konstruktion seien für die Käufer langfristig die Mieteinnahmen für die kommenden zwei Jahrzehnte gesichert.

Zugleich seien im Gegenzug bestimmte Eigentumsrechte im herkömmlichen Sinne ausgeschlossen. „Wer hier ein Objekt erwirbt, kann beispielsweise keinen Eigenbedarf geltend machen, solange jemand dort wohnt.“ Allerdings kann er sein Eigentum natürlich verkaufen, beleihen und vererben wie jede anderen Immobile auch. Und der Verkaufsprospekt verspricht dem Investor ein bevorzugtes Belegungsrecht in allen Einrichtungen der Convivo-Gruppe, sollte er selbst pflegebedürftig werden

Vermarktet wird die gesamte Anlage durch die Bremer Sparkasse. Der Einstieg beginnt bei rund 150 000 Euro für ein Pflegezimmer. Die Servicewohnungen sind ab 170 000 Euro für 50 Quadratmeter Wohnfläche zu haben. Die 20 Wohnungen in den drei dreigeschossigen Wohnkomplexen kosten je nach Größe zwischen 240 000 und 670 000 Euro.

Die Convivo-Gruppe als Hauptmieter des gesamten Komplexes hat zwei Verlängerungsoptionen für jeweils fünf Jahre. Die Mieteinnahmen für die Investoren sind laut Metzing so bemessen, dass die komplette Refinanzierung im Zeitraum von insgesamt 30 Jahren möglich ist – jeweils abhängig von der individuellen Finanzierung beim Käufer.

„Es gibt zahlreiche Interessenten und eine hohe Nachfrage“, berichtet Metzing. Er betont aber auch, dass zum jetzigen Zeitpunkt längst noch nicht alle 61 Wohnungen und Zimmer vergeben seien.