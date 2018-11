Der Maler und Grafiker Manfred Franke vor seinem Bild „Buick Eight“, das eine verfallene Nobelkarosse zeigt. (petra Stubbe)

Die jüngste Eröffnung in der Galerie 64 war eine deutlich andere als all die, die bislang dort stattfanden. Denn nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod von Thomas Wedemeyer vor sechs Wochen, der 2014 die Galerie gegründet hatte, spricht der neue Galerist Torsten-Richard Steinfurt von einer „sanften Vernissage“, von einem „stillen Übergang“. Die offizielle Eröffnung seines neuen Galerieprogramms soll erst in einigen Monaten erfolgen, sagte er zum Ausklang der Kulturkatasterveranstaltung, die auf Wunsch des Verstorbenen stattfand.

Die beiden Galeristen waren ein paar Jahren befreundet gewesen. Eigentlich wollte Thomas Wedemeyer die von ihm geplante ­Eröffnung mit Werken von Manfred Franke dazu nutzen, um Torsten-Richard Steinfurt persönlich als neuen Galeristen vorzustellen, erklärt letzterer. „Er hatte mich im Sommer gefragt.“

Für den Bremer Maler und Grafiker Manfred Franke ist es seine dritte Ausstellung in der Galerie 64. Er war mit dem verstorbenen Galeristen ebenfalls seit Jahren befreundet. Bewegt schildert er, wie Thomas Wedemeyer schon sichtlich geschwächt mit seinem Nachfolger in sein benachbartes Atelier kam. „Er sagte, er habe nicht mehr die Kraft, die Galerie zu leiten und fragte mich, nachdem er meine neuen Bilder gesehen hatte, ob ich für die Übergabe eine Einzel-Ausstellung bei ihm machen wolle.“ Entstanden sind 16 Zeitzeugnisse. „Sie erzählen Geschichten“, sagt Manfred Franke. Auf großformatigen Bildern sind viele Arten von Ruinen und Wracks zu sehen, umgeben von einsamer Natur.

Das Motiv der Ruine war schon in der ­Romantik ein bekanntes Bildsymbol für die Vergänglichkeit irdischer Dinge. So zeigte Caspar David Friedrich anhand seiner berühmten „Ruine in der Abenddämmerung“ von 1831 oder der „Klosterruine Eldena“ symbolisch die Vergänglichkeit des Lebens. Ruinen waren ein zentrales Motiv seines Schaffens. Auch Manfred Franke zeigt vergessene Zeitzeugnisse wie leer stehende alte Werkshallen, von der Natur überwucherte automobile Ruinen, alte Leuchttürme oder Schiffswracks. Sie zeigen den Zerfall von Relikten modernen Lebens.

Auf einem Gemälde ist ein Motorrad zu sehen, völlig mit der Natur verwachsen. „Fast schon ganz verschwunden“, sagt Manfred Franke. „Die Natur holt sich ihren Platz nach und nach zurück!“, so der Künstler.

Stillgelegte Loks und leere Bahnsteige sind zu sehen. Die Linie 7, die 1965 von Rablinghausen ein letztes Mal nach Findorff fuhr, ist in der Galerie 64 auf Leinwand wieder präsent. Anekdoten ranken sich um die alte Bremer Straßenbahn. Manche automobilen Zeugnisse und menschlichen Erzeugnisse wie der VW Käfer sind schon massiv eingerostet, matt der Lack, manövrierunfähig. Ein Bett aus Moos zieht sich über das Dach der Karosserie. Auf einem anderen Gemälde ist ein Oldtimer namens „Buick Eight“ zu sehen. Der Edelschlitten, im Verfall begriffen, zeigt noch Spuren von Luxus.

Niemand sitzt mehr darin. Die Motoren sind verstummt. Es ist Sinnbild für das, was war, und in unserer Gegenwart durch Manfred Franke wieder präsent gemacht wird, während wir selbst zu Zeitzeugen werden im Moment der Betrachtung. „Die zurückgelassenen Objekte erzählen Geschichten“, sagt Manfred Franke. Es wirft Fragen auf. „Wie ist das Auto dahin gekommen? Wem hat es gehört?“, fragt Franke.

„Mein Charakter steckt in diesen Bildern“, sagt Franke. Das brüchige Metall gehe einen Kontrast mit der Natur ein, die der Künstler in leuchtenden Farben festhält. Verstärkt durch den Einsatz von Spachteln, mit denen er auf der Acrylfarbe raue Akzente gesetzt hat. Wie Schaumkronen im Meer vor dem Schiffswrack, die das Rostige verstärken. Die Meeresruinen sind Metaphern der Vergänglichkeit. „Sie sind auch Mahnmal“, so Manfred Franke und verweist auf bewegende Geschichten. Die gesunkene Titanic von 1912 etwa kommt da schnell in den Sinn, obwohl Manfred Franke sie nicht explizit darstellt, weitere Assoziationen tauchen auf.

In der Galerie gibt es neben den Räumen auch ein kleines Rondell mit wohnhaftem Ambiente, in dem ein Bild zu sehen war, von einer Person, reduziert, die sich im Meer der Farben aufzulösen scheint. Davor stehend kann sich eine Betrachterin nicht losreißen. Sie kleidet ihre Faszination in Worte. „Hier ist der Betrachter stilvoll konfrontiert mit seiner eigenen Auflösung“, sagt sie. „Dem Verschwinden in den Farben.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Zeitzeugen“ ist bis Sonntag, 6. Januar, in der Galerie 64, Benquestraße 64/Ecke Wachmannstraße zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten der Galerie 64 sind täglich von 15 bis 19 Uhr.