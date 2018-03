Aufgrund der relativ hohen Fluktuation in den Heimen änderten sich sowohl Bedarfe als auch Problemstellungen mitunter in weitaus kürzerer Zeit. Ortsamt und Ausschuss sollten daher ihrer Ansicht nach häufiger über Änderungen informiert werden, um zeitnah nach Lösungen suchen zu können. Die Leiterinnen der Einrichtungen sollten daher möglichst vierteljährlich einen Kurzbericht abliefern. Der solle unter anderem Aufschluss darüber geben, wie viele Mitarbeiter aktuell in den Heimen beschäftigt sind, wie viele Kinder ohne Kita- oder Schulplatz in der Einrichtung leben und wie viele Bewohner an Deutschkursen teilnehmen.

Den übrigen Ausschussmitgliedern erschloss sich nicht so recht, was mit den gewonnenen Erkenntnissen anzufangen sei. Schließlich seien die Einrichtungen nicht gegenüber dem Beirat, sondern der Sozialbehörde berichtspflichtig, argumentierte Imke Kuhmann (CDU). Auch Gudrun Eickelberg (Grüne) erklärte, sie sehe sich als Beirat nicht zuständig. Ebenso ging es Jiri Kostka (FDP). „Wenn in den Einrichtungen Probleme auftauchen, steht es den Mitarbeitern frei, sich an uns zu wenden“, sagte er. Schmidts Antrag wurde schließlich bei fünf Gegenstimmen abgelehnt.