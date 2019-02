Profitiert vom Sanierungsprogramm: das Gymnasium Horn. (PETRA STUBBE)

Der Senat hat kürzlich das Gebäudesanierungsprogramm 2019 beschlossen. Demnach fließen beträchtliche Summen auch in den Bremer Nordosten.

Das Sanierungs- und Neubauprojekt für die Grundschule am Baumschulenweg in Schwachhausen ist mit 9,2 Millionen Euro taxiert. 2,3 Millionen Euro sollen in diesem Jahr und 3,8 Millionen Euro im nächsten Jahr fließen. Hinzu kommen Container-Kosten für die Übergangslösung in der Bauzeit im Umfang von 1,4 Millionen Euro, verteilt auf vier Jahre.

15,8 Millionen Euro hat die Sanierung des Gymnasiums Horn verschlungen, für die nur noch eine Restfinanzierung von 80 000 Euro zu leisten ist. Bei der Wilhelm-Focke-Oberschule in Horn-Lehe sind eine energetische und brandschutztechnische Sanierung im Gange. Dafür werden 3,9 Millionen Euro aufgewendet, wovon dieses Jahr eine Restfinanzierung von 580 000 Euro zu leisten ist. Für die bauliche Machbarkeitsstudie beim Förderzentrum Fritz-Gansberg-Straße in Schwachhausen sind für dieses Jahr 126 000 Euro eingeplant.