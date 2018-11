Ein Gerüst mit Plane soll die Baustelle vor Kälte und Nässe schützen. (Roland Scheitz)

Die Sanierung des Marcus-Brunnens sollte eigentlich im April dieses Jahres abgeschlossen sein, doch dazu kam es nicht. Sieben Monate später braucht es nun eine Schutzplane, damit die aufwendigen Arbeiten am historischen Bauwerk auch bei Herbstwetter weiter gehen können. Der Grund für die Verzögerung ist laut Bürgerparkverein ein Baufehler, der erst spät entdeckt wurde.

„Wir bekommen immer wieder Anfragen von Parkbesuchern, die wissen wollen, wann der Brunnen wieder hergestellt ist“, berichtet Parkdirektor Tim Großmann und lässt wissen: „Jetzt kommt es auf die Wetterlage in den kommenden Wochen an. Es darf nicht zu kalt werden.“ Der Marcus-Brunnen, der 1889 im Bürgerpark aufgestellt wurde, ist bis heute ein beliebter Treffpunkt. Im Moment finden die Spaziergänger das historische Bauwerk allerdings noch immer in seine Einzelteile zerlegt vor, hinter einem Bauzaun auf dem Platz in der Nähe des Park-Hotels. Die Bronzeschale wurde sicherheitshalber eingelagert, damit sie nicht gestohlen wird. Das war vor knapp einem Jahr. Damals war eine Grundsanierung unausweichlich geworden, denn der Marcus-Brunnen wies viele Schäden auf: Der imposante Bau war abgesackt, so konnte sich das Wasser in den Schalen nicht mehr richtig verteilen und trat aus. Es leckte aus einigen Rissen, die sich im Laufe der Jahre gebildet hatten. Dass der Brunnen undicht war, war nicht das einzige Problem. Es häuften sich auch Mängel in der Konstruktion – Pumpen und Düsen verstopften schnell und mussten nahezu täglich gereinigt werden. Der Bürgerparkverein entschloss sich zu handeln. Im Dezember 2017 wurde mit der fachmännischen Demontage des Bauwerks begonnen.

Für den Ab- und Aufbau braucht es Experten. Denn der Marcus-Brunnen steht seit Anfang der 1980er-Jahr unter Denkmalschutz. Ein Steinmetz erhielt den Auftrag und trug die großen Sandsteinteile Block für Block ab, während die unterirdisch auszuführenden Arbeiten an eine Baufirma gingen. Letztere goss auch das neue Betonfundament. Und just bei diesem Arbeitsschritt kam es zu einem Fehler, der sich jedoch erst sehr viel später zeigen sollte, nämlich als der Brunnen schon wieder fast vollständig da stand: Der Betonsockel lag um einiges niedriger lag als vorher geplant. Da war klar, dass der Abschluss zum umgebenden Pflaster nicht ebenerdig gelingen würde.

Neben diesem bautechnischen Problem, habe sich nach der Fertigstellung auch ein ästhetisches ergeben, sagt Parkdirektor Großmann. Dass der Marcus-Brunnen insgesamt eine gewisse Höhe aufweise, sei entscheidend für seine imposante Wirkung: „Die ursprüngliche Gestaltung von 1889 sieht vor, dass der Brunnen etwas erhöht steht und nicht abgesenkt in einer Mulde verschwindet, wie es nach Abschluss der Arbeiten im Sommer der Fall gewesen wäre.“

Es war Juli geworden, als dieser grundlegende Fehler entdeckt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war der anvisierte Abschlusstermin schon drei Monate verstrichen. Doch es nützte nichts, sagt Großmann. „Der Brunnen musste ein weiteres Mal abgebaut werden, um das Fundament auf die vorgesehene Höhe zu bringen.“ Nun verschwindet die Baustelle für einige Wochen unter einer Bauplane, damit die Arbeiten nun trotz Regen, Wind und Kälte weitergehen können. Dafür wurde vor Kurzem ein Baugerüst zur Befestigung errichtet.

Einen festen Termin, wann der Marcus-Brunnen wieder steht, gibt es noch nicht. „Wenn das Wetter stimmt, dann schaffen wir es noch vor Weihnachten“, kündigt Großmann an. Dass eisige Temperaturen ihm noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten, will er nicht ausschließen. Eines sei ihm besondes wichtig, sagt Großmann. „Trotz der Verzögerung bleibt es bei der veranschlagten Gesamtsumme von 200 000 Euro.“ Denn für die Behebung des Fehlers und den verbundenen Mehrkosten müsse das Bauunternehmen aufkommen. Das sei vor allem deshalb wichtig, weil die Hälfte des Betrags aus Spenden stammt. Die Parkbesucher erkundigten sich regelmäßig nach dem Baufortschritt, sagt Großmann. Und einige seien bereit gewesen, einen finanziellen Beitrag zu leisten.

In Anbetracht der Höhe der Gesamtsumme habe es jedoch noch einiges mehr an Zuwendungen gebraucht als den einen oder anderen Fünfziger. „Im Prinzip ist jeder Euro wichtig für uns, aber den Löwenanteil hat eine Unternehmensstiftung gegeben. Eine Privatperson hat ebenfalls einen nicht unerheblichen Anteil gespendet“, sagt Tim Großmann über die Finanzierung der Sanierung des Marcus-Brunnens.