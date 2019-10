Für Schilder wie dieses gibt es offenbar Lieferengpässe. (PETRA STUBBE)

Der Achterdiek braucht eine Querungshilfe – darin ist sich der Verkehrsausschuss im Beirat Oberneuland einig. Etwa in Höhe der Ehmckstraße soll ein Zebrastreifen entstehen, forderten die Stadtteilpolitiker jetzt unisono. Dabei hatten sie insbesondere die Sicherheit der Schulkinder im Fokus, die den Achterdiek hier auf ihrem Weg zur Grundschule an der Paul-Singer-Straße überqueren müssen. Ob das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) einem Zebrastreifen zustimmen wird, ist allerdings ungewiss, wie Ortsamtsleiter Matthias Kook berichtete. Vertreter des ASV hätten auf einem gemeinsamen Ortstermin deutlich gemacht, dass Fußgängerüberwege in Tempo-30-Bereichen nicht üblich seien und ein Zebrastreifen mit rund 30 000 Euro außerdem nicht ganz billig sei, zumal weitere 3000 Euro Instandhaltungskosten für die folgenden zehn Jahre dazu kommen seien. Angesichts eines derzeitigen Stadtteilbudgets von rund 88 000 Euro befand der Ausschuss den Kostenaspekt für weniger dramatisch – vielmehr haderten einige Mitglieder zunächst mit dem Zeitfaktor. Der nämlich könnte erheblich sein, berichtete Kook. Für die Installation eines Zebrastreifens sei vorab eine Verkehrszählung erforderlich, die mindestens 50 Personen ergeben müsste, die den Achterdiek pro Stunde überqueren wollen. Werde dieser Wert erreicht, müssten sich die Oberneulander hinsichtlich der Umsetzung dennoch mindestens drei Jahre gedulden, da derzeit rund 40 Anträge für Zebrastreifen vorlägen, die nach und nach abgearbeitet würden.

Das ASV habe im Rahmen des Ortstermins daher angeregt, die Fahrbahn des Achterdieks an einer Stelle mittels Farbmarkierung und Baken zu verengen, teilte Kook mit. Diese Maßnahme sei mit rund 4000 Euro weitaus günstiger und binnen kurzer Zeit zu realisieren, habe die Behörde argumentiert. Angesichts des Zeitfaktors stand im Verkehrsausschuss kurz die Frage im Raum, ob die Verengung einem Zebrastreifen vorzuziehen sei - diese wurde aber nach kurzer Diskussion wieder verworfen. Kay Entholt (CDU) sprach sich entschieden gegen eine Verengung aus, da diese für die Schulkinder keinen Vorrang im Verkehr bedeute und daher seiner Ansicht nach nicht ausreichend sicher sei. Wolfgang Rohdenburg (SPD), Hans-Jürgen Lotz (CDU) und Stefan Kraß (Grüne) sprachen sich ebenfalls für einen Zebrastreifen als sicherste Lösung aus. Kraß erinnerte daran, wie viel Gegenwind der Beirat seinerzeit bekommen habe, nachdem er den Zebrastreifen vor der Grundschule beantragt hatte. „Und dann kam er schließlich doch, und zwar innerhalb kürzester Zeit“, ergänzte Lotz. Auch das Argument der Behörde, dass das Tempolimit von 30 Stundenkilometern einen Zebrastreifen am Achterdiek im Grunde überflüssig mache, greife nicht, da viele Autofahrer in den Morgenstunden deutlich schneller unterwegs seien, konstatierten die Ausschussmitglieder schließlich unisono und sprachen sich einmütig für die Installation eines Zebrastreifens aus.

Beim Ausblick auf die Themen der kommenden Monate nahm der Verkehrsausschuss neben der zugesagten Verkehrserhebung für Oberneuland, die laut der Behörde sechs Monate nach Öffnung des Tunnels in der Mühlenfeldstraße erfolgen soll, auch Tempo 30 vor der Kita Sternschnuppe an der Oberneulander Heerstraße in seine Liste auf. Dass dort noch immer keine Schilder mit dem Hinweis auf das neu geltende Tempolimit stehen, sei dem Umstand geschuldet, dass dem ASV derzeit immer noch keine entsprechenden Schilder zur Verfügung stünden, berichtete Kook den Ausschussmitgliedern, die sich daraufhin einigermaßen irritiert zeigten.

„Tatsächlich ist es in diesem Jahr so, dass es aufgrund des großen Auftragsvolumens zu Verzögerungen bei der Umsetzung kommen kann“, erklärt ASV-Sprecher Martin Stellmann auf Nachfrage des Stadtteil-Kuriers. Der Auftrag für die besagte Tempo-30-Beschilderung sei vom ASV im Juli vergeben worden. „An einer Lösung zur Beschleunigung der Umsetzung wird derzeit gearbeitet“, versichert er.

Angesichts des nahenden Winters regte Uwe Bornkeßel (FDP) an, zumindest die Halterungen für die Schilder kurzfristig zu installieren, damit sich der Aufbau am Ende möglicherweise nicht noch durch Bodenfrost weiter verzögere. Zudem stand die Frage im Raum, ob die Behörde bei der Beschaffung der Schilder auf einen einzigen oder unterschiedliche Anbieter setze.

Man beauftrage auch andere Anbieter, lässt Stellmann wissen. „Allerdings derzeit nur in besonders dringenden Fällen, weil eine möglichst wirtschaftliche Umsetzung natürlich nicht außer Acht gelassen werden darf“, erklärt er. Und die sei am ehesten innerhalb von Rahmenverträgen mit festem Volumen gegeben.