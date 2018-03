Rechtsanwalt und Notar Reinhard Siesenop beim Vortrag bei der Stiftung "mission:menschlich". (Walter Gerbracht)

Wer sein Erbe regelt, möchte in der Regel Streit vermeiden. Das gelingt allerdings nicht immer. Auch nicht wenn man es, wie in Deutschland zulässig, in guter Absicht handschriftlich für die Nachkommen festhält. Das zeigte Reinhard Siesenop, Notar und Rechtsanwalt, mit seinem Vortrag für die Stiftung „misson:menschlich“ des Vereins für Innere Mission, im Haus der Diakonie. Im Publikum mehr als ein Dutzend Interessierte.

Siesenop spielte an einem anschaulichen Beispielfall durch, wie das Erbrecht funktioniert, und welche Fallstricke sich ergeben können: Was passiert, wenn jemand im Testament verfügt, dass die Ehefrau weiterhin im Haus wohnen darf, während die Tochter das Haus erbt und der Sohn das Geld bekommt? Selbst diese Form der Nachlassreglung kann ihre Tücken haben, zeigte Reinhard Siesenops Vortrag.



Was könnte passieren? So könnte die Frau zum Beispiel früher versterben als ihr Gatte, das Geld, das eigentlich vererbt werden sollte, für Pflegeleistungen aufgebraucht sein. Der Sohn könnte auf seinen Pflichtteil bestehen, während sich die Tochter, wie im Testament vorgesehen, im Recht sieht, das Haus zu erben. Der festgehaltene „letzte Wille“ des Mannes, in bester Absicht verfasst, würde dann letztlich sein Ziel verfehlen und gar zum Zerwürfnis derer führen, die begünstigt werden sollten.



Erben erster Ordnung: In diese Riege gehören in der Regel Kinder und Ehepartner. Damit haben sie Anspruch auf ein Pflichterbe. Dieses entspricht der Hälfte einer gesetzlichen Erbregelung ohne Testament. Ehepartnern gleichgestellt sind eingetragene Lebenspartner.



Sollen Gegenstände vererbt werden, sollte man sich in seinem Testament auf persönliches beschränken: Den Ring, den schon die Oma weitergegeben hatte, zum Beispiel. Die Oldtimersammlung soll der Sohn bekommen? Dann sollte der Wert der Erbmasse, die einmal unter den Erben zu teilen sein wird, berücksichtigt werden, allerdings nicht der aktuelle Wert, sondern der voraussichtliche zum Zeitpunkt des Erbes: Das gilt auch für Immobilien oder Grundstücke.

Wie die Erbschaft verteilt wird: Die Erben erster Ordnung erhalten gleiche Teile. Wird ein Haus an den Ehegatten und die zwei Kinder vererbt, wird der Wert der Immobilie geteilt. Das heißt: Im Fall, dass sich die drei Erben nicht einig werden, und ein Kind seinen Erbteil ausgezahlt bekommen möchte, muss das Haus verkauft werden. Der Verkaufserlös wird dann nach Abzug von Schulden und Verbindlichkeiten wie zum Beispiel den Bestattungskosten, so aufgeteilt, dass jede und jeder einen gleichgroßen Teil bekommt. Sonderfall Stiefkinder: Sie werden nur berücksichtigt, wenn sie adoptiert wurden. Ob sie wie eigene Kinder im Haushalt des Verstorbenen aufgewachsen sind, ist an der Stelle irrelevant.



Auch Gütertrennung kann sinnvoll sein: Ohne eine solche Vereinbarung steht dem Hinterbliebenen Ehepartner die Hälfte des gemeinsamen Vermögens zu. Und er erbt noch von der anderen Hälfte die Hälfte, also insgesamt drei Viertel des gemeinsamen Besitzes. Das verbleibende Viertel erhalten dann zu gleichen Teilen die Kinder. Mit vereinbarter Gütertrennung erben Ehegatte und Kinder zu gleichen Teilen. Bei zwei Kindern bekommt der Ehegatte also ein Drittel, da es drei Erben ersten Grades gibt.

Ein Lebensabend im Ausland kann beim Erbe zu Überraschungen führen, erklärt Siesenop weiter. Denn wenn der Erblasser seinen Lebensabend zum Beispiel an Frankreichs Mittelmeerküste genießt und er dort seinen Wohnsitz hat, muss damit rechnen, dass dann das, deutlich andere, französische Erbrecht greift. Davor ist sicher, wer im Testament festgehalten halt, dass deutsches Recht für sein Erbe gelten soll.



Das Testament, ist indes nicht die einzige Möglichkeit, ein Erbe zu regeln. Auch kann man einen Erbvertrag für Eheleute und Lebenspartnerschaften verfassen. Selbst erstellte Testamente kann man beim Amtsgericht auf für 75 Euro hinterlegen. Das schützt zum Beispiel vor der Vernichtung eines in der Erbmasse gefundenen Testaments. So ist sichergestellt, dass alle Erbberechtigten über den eingetretenen Erbfall informiert werden, auch dann, wenn sie von Angehörigen nicht informiert werden.



Testierfähigkeit: Wenn das Testament mittels eines Notars festgehalten wird, attestiert dieser auch die Testierfähigkeit. Ein mögliches Problem weniger. Denn diese Testierfähigkeit führe, erläutert Siesenop, bei handschriftlich hinterlegten Testamenten zum Beispiel dementer Menschen häufiger zu Auseinandersetzungen.



Steuerfrei für Ehegatten sind Erbschaften von einer halben Million Euro, für Kinder solche von 400 000 Euro. Zu genannter Vor- und Nacherbfolge können Erblasser über ihr Kind weiter an ihre Enkel vererben, wenn sie befürchten, dass die Enkel sonst nichts mehr davon haben könnten.



Ein Erbe ablehnen, zum Beispiel weil sie als Erbe befürchten, für Schulden einstehen zu müssen, können vorgesehene Erben innerhalb von sechs Wochen. Diese Möglichkeit erlischt dann, wenn der Erbe zum Beispiel schon auf das Girokonto des Verstorbenen zugegriffen oder sich selbst aus dessen Wohnung bedient hat. Reinhard Siesenop beendete seine anschaulichen Ausführungen dann noch mit der Übergabe von dicken Informationsmappen und lässt zum Schluss auch nicht unerwähnt, dass man mit einem Nachlass auch eine Stiftung unterstützen kann, die wie die Gastgeber, die Stiftung „mission:menschlich“ gemeinnützig wirkt.