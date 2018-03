Das regte Borgfelder Leser an, beim Borgfelder Seniorenvertreter Johannes Huesmann nach einer ebensolchen Gruppe zu fragen. Ein- oder zweimal im Monat soll diese nun stattfinden. Sie soll ein Treffpunkt werden zum Kontakte pflegen, um Probleme miteinander zu besprechen oder sich gegenseitig zu unterstützen.

Bei der Bremer Heimstiftung wurde Huesmann bezüglich des Quartiers fündig. Erstmals können sich Interessierte am Freitag, 16. März, um 15.30 Uhr in der Wümme-Stube im Stiftungsdorf in der Borgfelder Daniel-Jacobs-Allee 1 treffen.

Betreut und organisiert wird die Gruppe von Karin Mahlkau und Beate Kolbe. Durch den Borgfelder Begleit- und Hilfsdienst sei sie erfahren im Umgang mit Senioren, erzählt Kolbe und fährt fröhlich fort: „Kaffee und Tee habe ich schon gekauft.“ Huesmann habe sie gefragt, ob sie nicht Lust habe, so etwas auf die Beine zu stellen, erzählt Beate Kolbe über ihr neues Ehrenamt. Mit Kaffee, Tee und Kuchen oder Keksen will sie die Atmosphäre beim ersten Treffen auflockern. Spätestens bis 17 Uhr können die Senioren in der Wümme-Stube beieinander sitzen, so Kolbe. Aber vielleicht dauere das erste Mal auch nur eine Stunde. „Das hängt davon ab, wie gesprächig die Gruppe ist.“

Wie das bei Neustarts so ist, heißt es am Anfang ausloten. „Ich werde erst einmal gucken, wer kommt und wo die Interessen liegen.“ Was sich daraus entwickeln wird, wisse sie auch noch nicht. Vielleicht ein Ort zum Reden, vielleicht zum Spielen oder mehr. Vorstellen jedenfalls kann sich Beate Kolbe so einiges. Zumal die Wümme-Stube zentral und für Senioren gut erreichbar dicht an der Straßenbahn liege.

Beate Kolbe hofft, dass die neue Gruppe ältere Menschen anspricht, die Lust auf Kommunikation und Austausch haben, aber alleine leben. Altersgrenzen will sie nicht setzen, denn: „Das kann nur dazu beitragen, dass es vielfältig wird.“ Wenn sich die Teilnehmer näher kennengelernt haben, die Interessen klarer seien, kann sich Kolbe durchaus auch ein Programm vorstellen. Aber all dem will sie ganz am Anfang noch nicht vorgreifen. Sie sei neugierig auf die Menschen, die das Angebot annehmen. Und damit noch mehr Senioren davon erfahren, will sie Flyer in Borgfeld verteilen. Außerdem setzt sie nach dem Start auf Mundpropaganda.

Treffen soll sich die neue Seniorengruppe künftig an jedem ersten und dritten Freitag im Monat um 15.30 Uhr in der Wümme-Stube, Daniel-Jacobs-Allee 1. Fragen dazu beantwortet Beate Kolbe unter 0421 / 69 50 97 40.