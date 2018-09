Die aufgereihten Steinzeugfässer werden schon lange nicht mehr hergestellt. Besonders aufpassen muss Fajen, dass die Auslaufhähne nicht abbrechen. (Björn Hake)

Die Basis besteht aus alten Seiten: Das Buch „Trinkbranntweine und Liköre“ von H. Wüstenfeld, Erstveröffentlichung 1931, ist für Jens Fajen so etwas wie die Bibel, die Bibel für Schnapsfabrikanten. Der Inhaber von Bruns Spirituosenfabrik in Rotenburg, bereits in der vierten Generation, unterstreicht die Bedeutung des Buches als Grundlage für die Herstellung von Likören. „Solche Bücher gibt es natürlich neuer und aktueller“, erzählt er, „aber weil die Anleitungen auf unserem technischen Stand sind, nutzen wir das Buch noch heute.“ Ergibt Sinn: 300 Jahre alte Steingutfässer und sehr viel exakte Handarbeit lassen die kleine Schnapsmanufaktur in Rotenburg zu einem ganz besonderen Ort werden.

Denn nicht nur das alte Buch oder die alten Fässer lassen den Blick des Betrachters haften, auch fast einhundert Jahre alte Gewürzbehälter aus Bambus und Flaschen, die eher an eine Apotheke und Medikamente erinnern, lassen die Tradition leben. „Heute verwendet man für die Lagerung der Gewürze sicherlich Kunststoff, die Gefäße waren aber vor dem Zweiten Weltkrieg das Edelste, was es auf dem Markt gab“, weiß Fajen.

Und edel geht es auch an anderer Stelle in der urigen Fabrik zu – etwa bei der Herstellung des Danziger Goldwassers. Das trägt seinen Namen übrigens zurecht, denn das bereits 400 Jahre alte Rezept sieht vor, dass echtes Gold, Blattgold, als Zutat verwendet wird. Fajen pustet es vorsichtig, Lage für Lage, in die große bauchige Flasche.

Auch die Holzkisten, die sich insbesondere im Erdgeschoss befinden, sind uralt, zum Teil stammen sie noch aus dem Jahr 1971. Wie Jens Fajen erzählt, muss die halbautomatische Verschließmaschine, die er benutzt, ähnlich alt sein. Er schätzt, dass das Gerät schon eine Million Flasche zugedreht hat.

Herstellung mit regionalen Zutaten

In denen befinden sich Spirituosen, die oft mit regionalen Zutaten hergestellt werden. Wie Fajen sagt, legt er darauf großen Wert, kauft vorzugsweise Säfte aus dem Alten Land. Das geht natürlich nicht immer, Zimt beispielsweise besorgt er aus dem Iran. Das Wasser aber kommt aus einem hauseigenen Brunnen. „Kein Dünger, keine Gifte“, betont Fajen, das Grundstück liegt im Wasserschutzgebiet. „Das ist natürlich perfekt“, weiß der Rotenburger Geschäftsmann.

Jens Fajen bewahrt die Traditionen der Spirituosenproduktion – ebenso wie ein Porträt seines Vaters Ludwig Fajen aus dem Jahre 1954, das diesen im Alter von 24 Jahren zeigt. Ludwig Fajen startete mit der Spirituosenfabrik eine große Expansion. Mittlerweile hat die Firma ein eigenes Pfandsystem in Rotenburg und reinigt die Rückläufer in der hauseigenen Flaschen-Waschanlage.