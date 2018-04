Rot sehen sollen Radfahrer auf der Schwachhauser Heerstraße künftig kürzer. Allerdings nur abseits der Stoßzeiten. (Frank Thomas Koch)

Die Ampeln der Schwachhauser Heerstraße werden zwischen Kirchbachstraße und Bürgermeister-Spitta-Allee außerhalb der Hauptverkehrszeiten zugunsten von Fußgängern und Radfahrern neu geschaltet - so hat es die Verkehrsdeputation jetzt beschlossen. Im gesamten Verlauf dieses Teilstücks werden die Wartezeiten damit an sieben Ampeln deutlich verkürzt. Lediglich die Hauptstoßzeiten des Berufsverkehrs bleiben davon ausgenommen, um den ÖPNV nicht aus zu bremsen und keine unnötigen Staus zu produzieren, heißt es in einer Mitteilung der Grünen-Bürgerschaftsfraktion.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf knapp 251 000 Euro. Davon sind laut Deputationsvorlage 90 Prozent nach dem BremÖPNVG förderungsfähig, weshalb lediglich rund 26 000 Euro aus bremischen Mitteln bezahlt werden müssen.

Neu ist die Idee einer veränderten Ampelschaltung an der Schwachhauser Heerstraße beileibe nicht, bereits vor acht Jahren hatte der Beirat Schwachhausen eine solche Überarbeitung gefordert, um die unverhältnismäßig langen Wartezeiten für querende Fußgänger zu verkürzen, berichtet Ortsamtsleiterin Karin Mathes. Auf Nachfragen des Ortsamtes zur Umsetzung dieses Beschlusses habe es allerdings mehrfach geheißen, dass dies nicht möglich sei.

„Spät, aber immerhin - ich bin positiv überrascht“, kommentiert Dietrich Heck, Sprecher der Grünen-Beiratsfraktion, den Deputationsbeschluss. „Nachdem uns vom ASV mehrfach dargelegt worden war, dass eine Änderung nicht möglich sei, sind wir als Beirat hartnäckig geblieben und hatten das Thema bei der Stadtteilkonferenz im Beisein der Vertreter des Ressorts erneut aufgerufen“, erinnert er.

Auch die SPD-Fraktion begrüßt den Beschluss der Deputation. „Die Ampeln sind nach 20 Jahren Dienstzeit technisch abgängig und müssen sowieso erneuert werden“, betont Sprecher Stefan Pastoor. Insofern sei eine Investition in Höhe von 251 000 Euro durchaus gerechtfertigt. „Wenn in Zukunft aktuell erfasste, anonyme Verkehrsdaten in die Ampelsteuerung eingehen und dadurch die Querung der Schwachhauser Heerstraße für die Bewohner des Stadtteiles einfacher wird, umso besser“, sagt er. „Wir erwarten seitens des Ressorts nun die klare Darlegung aller Details zum Beschluss und der weiteren Planungs- und Umsetzungsschritte, damit die Bürger Klarheit und Sicherheit bezüglich der Umbaumaßnahmen und des Betriebs haben.“

Auch wenn sie nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten zum Einsatz kommt, befürwortet die Links-Fraktion die Optimierung der Ampelschaltung „zugunsten der schwächsten Verkehrsteilnehmer“ ebenfalls, erklärt Sprecher Wolfgang Schober. Nicht zuletzt trage die Verkürzung der Wartezeiten zur Verkehrssicherheit bei, da verhindert werde, dass Fußgänger und Radfahrer die Straße bei roter Ampel überquerten.

Die Liberalen sehen die neuen Ampelschaltungen ebenfalls positiv, sind aber laut Sprecher Mario Hasselmann irritiert ob der „hohen Kosten“ der Maßnahme. „Es erschließt sich uns nicht ganz, was hier so kostenintensiv ist“, sagt der FDP-Politiker. Verwunderlich sei außerdem, dass immer noch kein Ergebnis bezüglich des Beiratsantrags auf Umgestaltung der Verkehrssituation an der Kreuzung Buchen- und Emmastraße vorliege.

Im Zuge dieser Diskussion entschied man sich Anfang 2017 im Ressort dann nämlich für ein Simulationsmodell zur Ampelschaltung auf besagtem Abschnitt der Schwachhauser Heerstraße. Bei der FDP stelle man sich nun die Frage, ob es nicht mehr Sinn ergebe, die Umgestaltung hier gleich mit einzubeziehen, "um eventuelle doppelte Kosten zu vermeiden“, so Hasselmann.