Lisa ist sich nicht ganz sicher, was sie da in der Hand hält. Die beiden Häkelstücke, die ein wenig an Puppenmützchen erinnern, gefallen ihr zwar, „aber wozu braucht man die?“. Ihre Sitznachbarin weiß es. „Das sind Eierwärmer“, sagt sie. Die kennt sie von ihrer Großmutter. Und genau deren Generation ist es, die heute das Thema der Neuntklässler ist. Sie sind zu Gast im Johanniter-Haus für Senioren an der Seiffertstraße. „Pflege erlebbar machen“ ist das Motto des Aktionstags, mit dem die Einrichtung Schüler für die Arbeit in der Altenpflege begeistern möchte.

Filip hat ebenso wie Lisa und seine anderen Mitschüler eine Plastikbox mit diversen Gegenständen vor sich stehen. Er hält eine Kamera hoch. „Wisst ihr, wofür die Klappe an der Rückseite ist?“, fragt Hartwig Claus in die Runde. Schulterzucken. Er öffnet die Klappe und holt einen Film aus der Kamera. „Das ist eine analoge Kamera“, sagt er. Claus ist Leiter des Sozialen Dienstes im Johanniterhaus und erklärt den Schülern, warum er all die unterschiedlichen Utensilien in den Plastikboxen für seinen Job braucht. „Mit diesen Dingen lassen sich viele Erinnerungen wecken – und man kommt leichter mit den Bewohnern ins Gespräch“, sagt er. Das gelte insbesondere dann, wenn Menschen neu ins Seniorenheim eingezogen seien. „Das ist für die Senioren ein sehr großer Einschnitt“, betont er. Entsprechend wichtig sei es für sie, schnell in Kontakt zu kommen.

Ein realistischeres Bild

Hartwig Claus’ Demonstration ist eine von insgesamt vier Stationen, die von den Schülern an diesem Vormittag durchlaufen werden. Sie alle besuchen die neunte Klasse der Oberschule Rockwinkel, und sie alle können sich grundsätzlich vorstellen, später einmal im Bereich der Seniorenpflege zu arbeiten. „Der Beruf fällt in letzter Zeit immer wieder durch Negativschlagzeilen auf, daher ist es uns wichtig, dass sich die Schüler ein realistisches Bild vor Ort machen können“, sagt Inga Bosse. Sie ist Trainee im Johanniterhaus und hat den Aktionstag organisiert. Sie betreut heute die Gruppe „Hausbesichtigung“ durch die Flure und erklärt den Schülern alles rund um den Alltag im Wohnheim. Vor einem kleinen Schaukasten neben einer Zimmertür macht sie Halt. Ein Stoffhund sitzt hinter der Scheibe. „Jeder Bewohner hat so einen kleinen Schaukasten und kann dort einen persönlichen Gegenstand hineinlegen“, erklärt Bosse. „Warum?“, erkundigt sich ein Schüler. Das diene der besseren Orientierung, sagt Bosse. „Wenn die Sehkraft nachlässt, lassen sich die Namen und Nummern an den Türen nicht mehr so gut lesen – darum gibt es zusätzlich die Schaukästen zur Wiedererkennung“, erklärt sie. Ihr Gegenüber findet die Idee gut. „Cool.“

Wie man Menschen unterstützt und begleitet, deren Leben in absehbarer Zeit zu Ende gehen wird, erfahren die Schüler in der Gruppe von Alena Barkowski. Sie leitet das Johanniter-Hospiz in Bremen-Nord und räumt eingangs gleich mit einem gängigen Vorurteil auf. „Bei uns herrscht eine gute Atmosphäre – die meisten Bewohner sind gelöst und genießen ihre letzte Zeit“, betont sie. Wenn möglich, werde den Bewohnern in dieser Zeit ein letzter besonderer Wunsch erfüllt. „Das kann ein Besuch im Weser-Stadion oder eine Fahrt ans Meer sein“, sagt sie.

Auch der Pflegedienst im Johanniterhaus erfüllt ganz besondere Wünsche, wenn das Lebensende absehbar ist. „Sich auf den Weg machen“, nennt Leiterin Sabine Stubbe das. Sie hat ein einfaches Beispiel für ihre Gruppe: die Mundpflege. Bewohnern, deren Kiefer nicht mehr stark genug für eine Prothese sind, werde regelmäßig die Mundhöhle befeuchtet.

Zum Selbsttest verteilt sie das spezielle Utensil dafür unter den Schülern. Es ist eine Art Zahnbürste mit Schaumstoff anstelle von Borsten. Mit Wasser getränkt wird die Mundhöhle damit angefeuchtet. „Fühlt sich an wie ein Schwamm im Mund“, kommentiert Nico. Stubbe nickt. Wie die Schüler den Geschmack finden, will sie wissen. Langweilig, lautet das einhellige Urteil. So sieht es auch die Pflegedienstleiterin. „Und darum tauchen wir die Schwämmchen in Flüssigkeiten, die den Bewohnern schmecken“, sagt sie. Bei zweien sei das beispielsweise Campari, bei einem anderen Rotwein. Die Schüler staunen nicht schlecht. Wichtig sei vor allem der Genuss, betont Stubbe. „Warum sollen die Bewohner nicht einen Geschmack im Mund haben, den sie mögen, wenn sie sich auf den Weg machen?“, fragt sie in die Runde. Die Jugendlichen stimmen zu und sind sichtlich beeindruckt.

Neben der Kooperation mit dem Ökumenischen Gymnasium ist durch den Aktionstag nun eine weitere mit der Oberschule Rockwinkel entstanden, berichtet Inga Bosse. Zwar gebe es bislang ausreichend Ausbildungsanfragen im Johanniterhaus, aber angesichts des durchwachsenen Rufs der Altenpflege, seien Aktionstage wie dieser dennoch wichtig, um den Nachwuchs für das Berufsfeld zu interessieren.