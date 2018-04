Die Oberschule Rockwinkel soll künftig als teilgebundene Ganztagsschule die fünften bis siebten Klassen ganztägig betreuen und ebenfalls einen zusätzlichen Klassenzug erhalten. (Cora Sundmacher)

Die Aufforderung der Bildungsbehörde, die jüngst vorgelegten Prognosen zu den künftigen Schülerzahlen (wir berichteten) mit lokalem Wissen anzureichern, hat der Bildungssauschuss des Beirats Oberneuland jetzt sehr ernst genommen. „Und das scheint mir auch bitter nötig“, kommentiert Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU) die vorgelegten Zahlen. Denn wie sich herausstellte, stimmen bereits einzelne Angaben zum aktuellen Schülerbestand nicht. So geht das Bildungsressort in dem Anfang März den Ortsämtern übermittelten Papier zur Schulstandortplanung von 600 Schülern aus, die derzeit die Mittelstufe der Oberschule Rockwinkel bevölkern. Tatsächlich sind es nach Angaben der Schulleiterin Michaela Dahm im laufenden Schuljahr 651. „Die haben sich um zwei Klassen geirrt“, sagt Kreyenhop. Entsprechend misstrauisch nahmen die Ortspolitiker die Prognosen der Schülerzahlen für die Jahre 2025 bis 2030 zur Kenntnis. So wurde etwa bezweifelt, dass die rund 200 neuen Wohneinheiten des Neubaugebietes am Büropark bereits in die Prognosen eingeflossen sind, wenngleich die Bildungsbehörde dies ausdrücklich bestätigt.

Insgesamt soll die Zahl der Grundschüler demnach bis 2030 in den Stadtteilen Horn-Lehe, Oberneuland und Borgfeld um etwa 18 Prozent steigen. Das entspricht rund 290 Schülern. Wachsende Schülerzahlen werden auch für die fünften bis zehnten Klassen erwartet. Demnach sollen es dann im Nordosten 365 Schulbesucher mehr sein, relativ also rund 15 Prozent mehr.

Aus diesen Zahlen ergeben sich mit der vorgelegten Planung für Oberneuland Konsequenzen für die Schulstandorte: Die Grundschule Oberneuland soll zu einer vierzügigen offenen Ganztagsschule werden. Bislang bietet sie in ihren vier Jahrgangsstufen je drei Klassen an. Der Ausbau entspricht einem Wachstum von aktuell 288 auf dann 376 Schüler. Die Oberschule Rockwinkel soll künftig als teilgebundene Ganztagsschule die fünften bis siebten Klassen ganztägig betreuen und ebenfalls einen zusätzlichen Klassenzug erhalten. Geplant ist ein Zuwachs um 130 weitere Schüler. Welche Bedingungen in den Grund- und Oberschulen dafür geschaffen werden müssen und bis wann sie wie umgesetzt sind, sagt das Papier der Bildungsbehörde allerdings nicht.

Umso deutlicher wurden die vom Bildungsausschuss eingeladenen Schulleitungen. Grundschulleiterein Dagmar Sense geht von vier Klassenräumen aus, die zusätzlich erforderlich seien, plus Mensa. Wolfgang Kirst, stellvertretender Leiter der Oberschule Rockwinkel rechnete einen Mehrbedarf von fünf Klassenräumen bereits ab Schuljahr 2021/22 vor. „Dann sollen wir ja erstmals mit fünf fünften Klassen an den Start gehen.“ Aus eigenen räumlichen Ressourcen sei aber allenfalls ein Raum anstatt der benötigten fünf vorhanden, wolle man nicht weitere Differenzierungsräume aufgeben. „Computerräume zu Klassenräumen umzuwandeln lehnen wir aber ab, wenn gleichzeitig gefordert wird, die Schulen sollen ihre Absolventen fit für die Digitalisierung machen.“ Neben den Klassenräumen sei zudem für das geplante teilgebundene Ganztagsangebot eine Mensa unabdingbar.

Auch beim Schulsport wird es eng. Schon jetzt wird mit 78 Stunden pro Woche über alle Jahrgangsstufen hinweg weniger angeboten, als die vorgesehenen drei Stunden pro Woche und Schüler, berichtet Dahm. Bei einer fünfzügigen Mittelstufe mit insgesamt 30 Klassenverbänden entsteht aber ein Bedarf von künftig 90 Stunden, und das noch ohne Berücksichtigung der Sekundarstufe II. „Mit der vorhandenen eigenen Turnhalle können davon praktisch nur 40 Stunden abgedeckt werden“, sagt Kirst. Die übrigen 38 Stunden werden aktuell an sieben verschiedenen Standorten organisiert. Durch Fahrzeiten und unterschiedliche Pausenregelungen anderer Schulen, mit denen man sich die Sportstätten teilt, werden dabei aus formal 90 Minuten Unterricht de facto schnell nur 70 Minuten. Ein weiteres Problem: Nur die wenigsten Sportstätten sind behindertengerecht ausgebaut, sodass es aktuell bereits Schwierigkeiten mit einzelnen, körperlich beeinträchtigten Schülern gebe. Kirsts Konsequenz: „Wir brauchen eine neue, teilbare Doppelhalle hier vor Ort, wenn wir künftig fünfzügig sind.“

Das Stichwort Inklusion führte schließlich zur einzigen politischen Diskussion in der Ausschusssitzung. Schulleiterin Michaela Dahm führte noch einmal aus, welche Spannbreite ihre Oberschule heute bereits in Sachen Inklusion abdecke und dank eines überaus engagierten Kollegiums auch bewältige. „Die Vorstellung der Bildungsbehörde, uns außerdem noch als Ersatz- und Ergänzungsstandort für Horn im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung vorzusehen, halte ich aber für unrealistisch.“ Weder gebe es dafür die erforderlichen Differenzierungsräume, noch könnten diese kurzfristig geschaffen werden. Und der Arbeitsmarkt sei hinsichtlich des notwendigen zusätzlichen Fachpersonals auch leer gefegt.

Dem Inklusionsausbau an der Oberschule Rockwinkel, begegnet der Beirat demnach tendenziell ablehnend. Das sah allein Cemal Kocas von den Grünen kritisch. „Ich würde das mit der Forderung an die Bildungsbehörde verknüpfen, die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Wenn das gewährleistet wird, können wir das doch schlecht ablehnen“ befand er. Die mehrheitliche Stimmung im Ausschuss fasste Kreyenhop wohl besser zusammen, als sie darauf verweis, dass angesichts der zahlreichen Probleme durch die ansteigenden Schülerzahlen, auch die sogenannten Regelschüler zu ihrem Recht auf eine ordentliche Schulbildung kommen müssen. Ortsamtleiter Jens Knudtsen bezeichnete in diesem Zusammenhang die Klage des Gymnasiums Horn gegen die Inklusion als „Hilferuf“. Soweit wolle man es in Oberneuland nicht kommen lassen.