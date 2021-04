Der Verein Kinder, Wald und Wiese ist nur eine der Einrichtungen, die von den Fördermitteln durch den Beirat Schwachhausen, einen Zuschuss zu geplanten Projekten erhält. (PETRA STUBBE)

Der Beirat Schwachhausen hat auf seiner jüngsten Sitzung einen Teil seiner Fördergelder, sogenannte Globalmittel, vergeben. Die Schule an der Freiligrathstraße erhält 749 Euro, um eine Kamera zur Optimierung ihrer Konferenzräume anschaffen zu können. Die Kita The Toddlers benötigt eine neue Heizkörperverkleidung und hat dafür einen Zuschuss in Höhe von 598,12 Euro bekommen. 4000 Euro gehen an das Kek Kindermuseum Bremen für zwei Mitmachstationen im Rahmen des Ausstellungsprojekts „Dufte – Nose on“. Bei seinem Gartenprojekt wird das Freizi Parkallee mit 887 Euro unterstützt, der Förderverein der Jugendfeuerwehr Lehesterdeich erhält 800 Euro, um einen Laptop für den Online-Unterricht kaufen zu können. Zwei Tablets, die der Förder- und Freundeskreis des Altenpflegeheims St. Franziskus anschaffen möchte, wurden vom Beirat mit 1784,19 Euro bezuschusst.

Die Schule an der Fritz-Gansberg-Straße plant eine keramisch-künstlerische Gestaltung des Schulhofs unter Anleitung zweier Künstlerinnen. Der Beirat steuert für das Projekt 3200 Euro bei. Damit sich die Teilnehmerinnen des Projekts „Radfahren lernen – mit Sicherheit“ beim Training keine Verletzungen zuziehen, bewilligte das Stadtteilparlament 279,75 Euro für entsprechende Schutzutensilien. Der Verein Kinder Wald und Wiese hat für die Erneuerung seines Toilettenhauses sowie Zubehör für pädagogisches Reiten 1570,22 Euro erhalten. Um Materialien für Kurse, Nachsorge und die Praxisausstattung kaufen zu können, bekommt das Zentrum für Adipositasschulung Bremen einen Zuschuss in Höhe von 2326,12 Euro.

Der Verein Shelter International erhält die von ihm beantragten 599,84 Euro für einen Multifunktionslaserdrucker. Für die ergänzende Ausstattung ihres Kinderateliers hat der Beirat der Kinderräume GbR 779,10 Euro zugesagt. Sich selbst bewilligte der Beirat Schwachhausen 750 Euro aus seinen Globalmitteln, um eine Rad-Luft- und Service-Säule am Polizeirevier Schwachhausen zu installieren. Der Verein Kleine Trolle erhält einen Zuschuss von 3500 Euro, um den Spielsand seiner Sandkiste austauschen lassen zu können. 812,85 Euro gehen an die Anwohner der Hackfeldstraße, um die hier neu entsiegelte Fläche begrünen zu können.