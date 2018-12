Beteiligt sind diesmal auch Anwohner vieler anderer Straßen: der Wuppesahl-, Carl-Schurz- und Lortzingstraße sowie des Gustav-Pauli- und Richard-Strauß-Platzes. Zeitgleich findet der Vorgartenflohmarkt in der Lüder-von-Bentheim-Straße statt. Auch Familie Casper und Nachbarin Ilse Windhoff (Foto) haben schon mal Nützliches und Kurioses zum Verkauf herausgesucht. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Nicht weit entfernt, findet am selben Tag in der Nachbarschaft das Wachmannstraßenfest statt. Und am Tag danach, Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 14 Uhr gibt es in der Koenenkampstraße in Neu-Schwachhausen einen weiteren Straßenflohmarkt. Der erste Höhepunkt der Flohmarktsaison war am Sonnabend in der Straßburger Straße und umzu.