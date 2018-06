Das Kippenberg-Gymnasiums ist nun auch der einzige Standort in Schwachhausen, der Inklusionsschüler aus dem Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (W+E) aufnehmen soll. (Frank Thomas Koch)

Auf immer noch breite Skepsis stießen die jetzt vorgelegten, leicht korrigierten Zahlen zur Schulstandortplanung in Schwachhausen. Das war in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses Bildung, Jugend und Sport des zuständigen Beirats mitzuerleben. „Und dabei sieht das für unseren Stadtteil noch ganz gut aus“, betonte Thomas Berger vom Schwachhauser Ortsamt bei der Erläuterung der Zahlen.

Einziger dicker Schwachpunkt, das ergibt die Prognose für 2025, bleibt weiterhin die Versorgung im Sekundarbereich eins, also die Kapazität für Schüler der Klassen sieben bis zehn. Da weist die Planung für Schwachhausen rund 130 Plätze weniger aus, als die aktuelle Vorhersage der Schülerzahlen es verlangen würde. Die vorgesehene Erweiterung des Hermann-Böse Gymnasiums von vier auf fünf siebte Klassen reicht nicht aus, um das voraussichtliche Mehr an Schülern aufzufangen. Ohnehin hängt die Erweiterung von der Verständigung mit dem privaten Eigentümer eines Nachbargrundstücks ab, auf dem ein Anbau entstehen könnte. Sollte dies nicht klappen, wird als Alternative die Erweiterung des Kippenberg-Gymnasiums um einen Klassenzug vorgeschlagen. Das Gymnasium ist nun auch der einzige Standort in Schwachhausen der Inklusionsschüler aus dem Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (W+E) aufnehmen soll. Die bisherigen Überlegungen, dafür auch die Oberschule am Barkhof vorzusehen, sind laut Berger vom Tsich.

Hinsichtlich der prognostizierten Unterversorgung im Stadtteil zählt für die Schulbehörde allein die Gesamtbetrachtung der Planregion Ost, zu der auch die Vahr sowie der Bereich Mitte und Östliche Vorstadt zählen. Unterm Strich zeigt sich darum vor allem durch einen Überhang von 149 Schulplätzen in der Vahr alles im grünen Bereich. Demnach werden die weiterführenden Schulen in der Vahr die Schüler aus Schwachhausen aufnehmen – zumindest in der Theorie.

„Die Bildungsbehörde macht da ein bisschen auf Pippi Langstrumpf: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt“, kommentierte Martin Stövesandt aus dem Publikum heraus die Planzahlen. Der Elternvertreter der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße und Grundschulsprecher des zentralen Elternbeirats hält die gesamten Aussagen beispielsweise über neue Klassenzüge an der Schule an der Gete, der Schule an der Freiligrathstraße sowie am Herman-Böse Gymnasium ohenhin für reines Wunschdenken. Und das nicht nur, weil die Vorhaben bislang weder mit konkreten Personal- noch Ausbauplanungen unterfüttert seien.

Strapaziöse Dienstwege

„Selbst wenn die Bildungsbehörde und Immobilien Bremen (IB) jetzt sofort alle erforderlichen An- und Umbauten in Angriff nähmen, ständen die gewünschten Kapazitäten niemals ab Schuljahr 2020/2021 bereit“, meinte der Jurist. Das liegt nach seiner Auffassung schlicht an Struktur und Binnenverhältnis von Behörde und Landesbetrieb. Das Bildungsressort sei im Grunde Mieter bei IB und melde dort seine Wünsche an. „Immobilien Bremen ist als Landesbetrieb aber rein für die Verwaltung der öffentlichen Liegenschaften geschaffen worden.“ Die Aufgabe als planende Instanz und Bauherr sei im Grunde nie vorgesehen gewesen. Deswegen dauere es erfahrungsgemäß schon zwölf bis 24 Monate, bis allein diese beiden Beteiligten sich auf dem Dienstweg verständigt hätten. „Und solange die öffentliche Hand als Bauherr auftritt, greifen außerdem alle Bedingungen und Fristen europaweiter Ausschreibungen bei größeren Vorhaben“, sagte Stövesandt. Die Folge seien diese aus Sicht der Schulen unendlich langen Planungszeiträume. „Das können sie nur ändern, wenn sie Aufgaben privatisieren.“ Für Meike Baasen (SPD) waren das „interessante Ausführungen“, allerdings plädierte sie gemeinsam mit Berger doch dafür, sich auf die Schwachhauser Belange zu konzentrieren, die Ausschuss und Beirat praktisch angehen könnten. „Wir werden hier sicherlich nicht die grundsätzlichen Probleme der Bremer Verwaltung analysieren und lösen können“, sagte auch Wolfgang Schober von den Linken, der aber dennoch anmerkte, dass Privatisierung auch kein Allheilmittel sei.

Der Ausschuss verständigte sich schließlich darauf, bei allen Schwachhauser Schulen den tatsächlichen und kurzfristigen Bedarf abzufragen. Er griff damit eine weitere Anregung von Stövesandt auf, der zugleich betonte, damit rede man lediglich über die „wichtigsten Pflaster“. Die eigentliche Krankheit bleibe unbehandelt. „Es nützt ja tatsächlich nichts, die Planzahlen bis 2030 zu diskutieren, wenn beispielsweise für die jetzigen Inklusionsschüler noch nicht einmal Wickeltische bereit stehen“, sagte er und fand damit breite Unterstützung. „Das machen wir zum Beispiel aktuell behelfsmäßig auf der Lehrertoilette“, illustrierte eine Lehrkraft im Publikum die derzeitige Situation. Die Liste der akuten Schulbedarfe soll bis 27. Juni durch das Ortsamt erstellt und zur Schulstandortplanung an die Schulbehörde weitergereicht werden, als Teil einer noch zu formulierenden Stellungnahme des Beirats. Offen blieb, ob es gelingen kann, auch die benachbarten Beiräte aus der Stadtmitte und der Vahr in einen solchen Abfrageprozess einzubeziehen. Der Ausschuss hielt das mehrheitlich für sinnvoll und hat das Ortsamt beauftragt, die entsprechenden Kontakte aufzunehmen.