Ein Schwanenpaar im Hollersee auf den Stufen des Park Hotels. (Thompson)

„Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein ...“, so manchem, der um Ostern herum durch den Bürgerpark am Hollersee entlang flanierte, mag das Schluss-Terzett aus Richard Strauss' Oper „Der Rosenkavalier“ in den Sinn gekommen sein. Denn wie ein Traum, der nicht wirklich sein konnte, mutete das Schwanenpaar an, das vor dem Park Hotel seine Runden zog. Das gab's noch nie oder zumindest ganz lange nicht mehr. Auch die Bürgerpark-Verwaltung zeigte sich überrascht von den Gästen auf Zeit, die kommen und gehen, wann es ihnen gerade passt. Nun darf man gespannt sein, wie lange der Hollersee noch zum bremischen Schwanensee, frei nach Pjotr Tschaikowskis Ballett, wird. Und wenn die Schwäne gerade nicht zu sichten sind, dann lädt die herrlich blühende Natur zum Betrachten und Verweilen ein: Veilchen und Kirschblüten.