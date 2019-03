Hält der Ionenföhn, was er verspricht? Anna Boysen und Alexander Mumber von der Oberschule Rockwinkel haben es getestet. (PETRA STUBBE)

148 Projekte aus 18 verschiedenen Schulen, 284 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Der mittlerweile elfte „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb Bremen-Mitte zog so viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler wie noch nie in das Universum. Unter dem Motto „Frag nicht mich. Frag Dich“ stellten sie die Ergebnisse ihrer Forschungen in den Fachgebieten Chemie, Technik, Biologie, Physik, Arbeitswelt, Mathematik und Informatik sowie Geo- und Raumwissenschaften vor. Und in diesem Jahr hatten sie dafür erstmals sogar an drei Tagen die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu präsentieren.

„Wir könnten bei drei Tagen mit unserer zur Verfügung stehenden Fläche maximal auf 210 Projekte gehen“, sagt Bernd Becker, Patenbeauftragter und Projektleiter seitens des Universums. „Mit unserer Veranstaltung sind wir bei ‚Jugend forscht‘ immer unter den ersten drei. Wir haben Wachstumsmöglichkeiten, die drei Tage wirken sich positiv aus. Und das soll auch so bleiben.“ Auch Wettbewerbsleiter Stephan Leupold begrüßt die Ausweitung des Wettbewerbs von zwei auf drei Tage. „Wir wollen einen schönen Wettbewerb und keine Massenveranstaltung, deswegen haben wir nun drei Tage. Dabei gab es noch weitaus mehr Anmeldungen“, erzählt er. Ohne die Profis vom Universum sei der Wettbewerb so auch nicht machbar, ist er überzeugt. „Ohne eine solche Expertise ist man dann doch ein wenig aufgeschmissen.“

An die Schwerelosigkeit haben sich die beiden elf Jahre alten Peter und Paul Büchner aus Borgfeld herangewagt. Mit ihrem Experiment „Freier Fall im Schuhkarton“ haben die Schüler des Alten Gymnasiums sich das Freimarktsfahrgeschäft „Power-Tower 2“ als Beispiel genommen und einen Schuhkarton zu einer Freifallbox umgebaut und aus möglichst großer Höhe fallengelassen. „Im Inneren befindet sich eine Kamera, die Bilder aufgenommen hat“, erklärt Peter Büchner. Eine Röhre mit Skalen und zwei kleinen Magneten, Magnetometer genannt, hatte die Kamera im Fokus. Eine knappe Sekunde dauerte der Fall, der Karton war dabei ungefähr 37 Stundenkilometer schnell. Das Ergebnis: Die Erdanziehung betrug während des Falls lediglich 20,9 Prozent. Das gleiche Experiment haben die Brüder mit einer brennenden Kerze im Karton, gleich neben dem Magnetometer, wiederholt. „Die Flamme der Kerze wurde während des Falls dabei zu einer Kugel. Wenn die Gravitation niedrig ist, streut die Flamme zu beiden Seiten“, sagt Paul Büchner.

Positiv aufgeladene Haare

Manchmal scheint es, als wenn einem die Gravitation einen Streich spielt, wenn man eine Mütze vom Kopf nimmt und einem die Haare zu Berge stehen. „Hält der Ionenföhn, was er verspricht?“, fragten sich deshalb Anna Boysen und Alexander Mumber von der Oberschule Rockwinkel. „Dann sind die Haare positiv aufgeladen, organisches Material lädt sich positiv auf“, beschreibt die in Horn-Lehe wohnende Boysen das Problem. „Der Föhn gibt dann Elektronen dazu, denn wenn eine positive Ladung besteht, fehlen Elektronen. Und der Föhn schafft den Ausgleich.“ Im Inneren des Föhns gebe es dazu einen Ionengenerator, der einen Überschuss an Elektronen produziert, die dann herausgeblasen werden, erklärt Mumber aus Osterholz. Die Haare werden somit neutralisiert. „Wir haben ein Elektroskop genutzt, mit dem wir Ladungen nachweisen können und einen Plattenkondensator.“ Das Ergebnis der Versuche: Die Anschaffung eines Ionenföhns kann sinnvoll sein. Und eine weitere Erkenntnis lautet: „Ein teurerer Ionenföhn ist nicht immer ein besserer Ionenföhn.“

Über „Pflanzenwachstum unter extremen Bedingungen“ haben sich Anel Saparkanova, Lisa Marie Eicke und Julius Viebrock, ebenfalls von der Oberschule Rockwinkel, Gedanken gemacht. Und das vor dem Hintergrund, dass in Küstenregionen das Meerwasser zunehmend das Grundwasser versalzt. „Das ist ein Folgeprojekt vom vergangenen Jahr, welches ‚Wie viel Salz ist zu viel‘ hieß“, erklärt Eicke. Dort sind sie der Frage nachgegangen, ob sich Bohnenpflanzen auch bei steigendem Salzgehalt des Wassers entwickeln können. Sie taten es nur wenig oder gar nicht, und so haben sie diesmal darüber nachgedacht, was das Salz aus der Erde aufnehmen und somit das Wachstum begünstigen könnte. Sie haben dafür Gips und Zement unter die Erde gemischt: „Es ging darum, die Salzkonzentration zu neutralisieren“, sagt Viebrock. Und außerdem mengten sie Kartoffelschalen unter die Erde. Das Ergebnis: „Kartoffelschalen haben das Salz am besten aufgenommen.“