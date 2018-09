In der Geschäftsstelle, Berckstraße 27, referieren Generalsekretär der Norddeutschen Mission Hannes Menke, Theologe Johannes Busse, Moderator der Evangelical Presbyterian Church Ghana, Seth Agidi, und Ohiniko Toffa von der Universität Bremen über „decolonize mission – Fluch und Segen des Erbes der christlichen Mission“. Anmeldung möglich unter Telefon 467 70 38 oder per E-Mail an info@norddeutschemission.de.