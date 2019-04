Legten sich für den Garten der Menschenrechte mächtig ins Zeug: die Konfirmandinnen der Gemeinde Horn, Mariella (von links), Lara und ihre Namensvetterin Lara. Äußerst fleißig auch Maximilian, der dem Unkraut mit einem Fugenmesser zu Leibe rückte. (STUBBE)

Die UN-Menschenrechts-Erklärung von 1948: Wie viele Artikel enthält diese Deklaration und was genau besagen sie? Nachzulesen für jedermann ist dies im „Garten der Menschenrechte“ im Rhododendronpark. Bei einer großen Frühjahrsputzaktion haben jetzt Kinder, Jugendliche und weitere Unterstützer die Bronzebänder mit den Artikeln der Menschenrechtserklärung gereinigt und gepflegt.

Im „Garten der Menschenrechte“ liegen die Texte aller 30 Artikel in Bronze gegossen und ziehen sich als Bänder zwischen Weg und Beet durch den Park. Am vergangenen Freitag startete die Aktion Frühjahrsputz, veranstaltet vom Freundeskreis „Garten der Menschenrechte“ unter der Ägide von Witha Winter von Gregory. Bei schönstem Frühlingswetter sind zahlreiche junge Leute und Freunde des Gartens eingetroffen und haben sich um die Pflege der überwucherten Bronzebänder gekümmert. Witha Winter von Gregory hat Handschuhe für alle organisiert und zur Stärkung stand für die Helfer Verpflegung bereit.

Mit allerlei Gartenwerkzeug angetreten sind Schüler der Klasse 3A der Grundschule Horn, Konfirmanden der Evangelischen Gemeinde Horn sowie Vertreter des Jugendbeirats. Außerdem dabei: Mütter vom Mütterzentrum Osterholz-Tenever sowie Akteure aus dem Freundeskreis. Die fleißigen Helfer haben Kanten abgesteckt, Gras gekürzt, angrenzende Bereiche gesäubert und die Bronzeplatten glänzend poliert.

Die Idee zum „Garten der Menschenrechte“ in Bremen basiert auf der INSCRIRE-Aktion der in Paris lebenden Künstlerin Françoise Schein. Ihr Ziel ist es, die „Menschenrechtserklärung von 1948 in öffentliche Räume der Städte dieser Welt zu schreiben und damit im öffentlichen Bewusstsein zu verankern“. Für Schein ist der Text der Menschenrechtserklärung „die wichtigste Grundlage für das gesellschaftliche und politische Zusammenleben der Menschen“.

Vor 18 Jahren kam die Idee

Für ein INSCRIRE-Projekt in Berlin hat die Philosophin Barbara Reiter Texte zu Menschenrechtsverletzungen an U-Bahn-Stationen sichtbar gemacht. Als Reiters Mann zu Gast in Bremen war und davon berichtete, entstand bei der Bremerin Witha Winter von Gregory vor gut 18 Jahren die Idee zu einem ähnlichen Projekt für die Hansestadt. Die Überlegung war, den einzigartigen Rhododendronpark mit einzubeziehen. Als dort gerade zusätzlich Beete angelegt wurden, ist Winter von Gregory mit den Gärtnern mitgelaufen und hat Wegstrecken für längere oder kürzere Artikel der Menschenrechte ausgesucht. Ein Freundeskreis für den „Garten der Menschenrechte“ hat sich zusammengefunden, und die 30 Artikel-Texte wurden dann von einem traditionellen Handwerksbetrieb in Bronzebänder gegossen. 2003 waren alle Platten im Park verlegt, die Menschenrechte sind nunmehr für jedermann sichtbar und können dort zum Nachdenken anregen. Der einzigartige Park mit zahlreichen Rhododendren und Azaleen und die Bronzebänder stünden für eine Kombination von Umwelt und Menschenrechte. Beides, so betont Witha Winter von Gregory, müsse gepflegt werden.

Sie seien „so lange dabei“, sagt Christa Brämsmann, Geschäftsführerin vom Mütterzentrum Osterholz-Tenever zur jährlichen Frühjahrsputzaktion. Während sie noch auf weitere Mitstreiterinnen mit Tatkraft und Kuchen wartet, säubert sie bereits den Artikel 25, der den Müttern sehr am Herzen liegt. Der Wohlfahrts-Artikel sieht unter anderem den Anspruch von Müttern und Kindern auf besondere Fürsorge und Unterstützung vor.

Etwas weiter des Wegs arbeiten Lara, Mariella und Lara sowie Oscar und Gabriel von den Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Horn. Sie haben eine Bronzeband-Patenschaft und säubern traditionell den Artikel 19 zur Meinungsfreiheit. Aber auch den Artikel 20 reinigen sie: „Versammlungsfreiheit – dieses Recht brauchen wir“, betont Pastorin Heike Wegener. Sie sagt zur Bedeutung der Putzaktion: Es mache Mühe, man mache sich die Finger schmutzig, und sie ergänzt: Für die Menschenrechte brauche es viele.

Grundschüler aus Horn im Einsatz

Auch die Jüngeren sind vertreten wie die Klasse 3A der Grundschule Horner Heerstraße von Meike Müller-Menckens. Die Lehrerin nennt die Aktion „sehr gut“ und stellt fest, „die Kinder haben sich ins Zeug gelegt“. Sie erzählt, dass diese sehr praktische Aktion der Beginn eines anstehenden Projektes sei, indem sich die Kinder der Klasse mit Menschenrechten und auch Kinderrechten beschäftigen werden.

Ehepaar Anders vom Freundeskreis ist auch zum Helfen in den Park gekommen. Die beiden sind aber nicht nur heute im Einsatz, sondern sie engagieren sich regelmäßig für die Bronzebänder.

Am Ende der Putzaktion können die jungen Leute mit Kreide auf farbigem Papier etwas von den Bronzeplatten abrubbeln und so ein für sie wichtiges Wort sogar mit nach Hause nehmen. Dann schenkt Witha Winter von Gregory noch jedem Helfer ein Tütchen mit Blumensamen. Den jungen Leuten liefert sie gleich noch Hilfestellung, wie man die Pflanzen in alten Milchkartons vorziehen kann, ehe man sie dann in einen großen Topf umsetzt.

Ein für die Soziologin Witha Winter von Gregory bedeutender Text steht im Artikel 26. Dessen Bronzeband, in dem das Recht auf Bildung festgeschrieben ist, läuft geradewegs in Richtung Botanika – eine Stätte, in der Bildung und Wissen vermittelt wird. Sie sagt, dass Pflege-Patenschaften für einzelne Artikel Verantwortung schaffen würden und die aktuelle Putzaktion eine besondere Gelegenheit sei, jungen Leuten die Menschenrechte mit verschiedenen Sinnen erlebbar und begreifbar zu machen.

Nach getaner Arbeit werden alle Helfer zu Tee, Keksen und Kuchen eingeladen. Witha Winter von Gregory dankt den Akteuren ganz herzlich und lobt alle dafür, die Menschenrechte wieder sichtbar gemacht zu haben.