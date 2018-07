Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte bei seiner jüngsten Zusammenkunft, bei der die neuen Bodenrichtwerte beschlossen wurden. (roland scheitz)

Es ist eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus erfahrenen Architekten, Bankern, Bauingenieuren, Bauträgern oder Maklern: Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Bremen arbeitet seit mehr als einem halben Jahrhundert ehrenamtlich im Hintergrund, nimmt jedoch eine sehr wichtige Funktion wahr. Das unabhängige Gremium, das aus 22 Mitgliedern besteht, stellt Transparenz auf dem Bremer Immobilienmarkt her und wirkt damit "Fantasiepreisen" beim Verkauf von Grundstücken, Häusern und Eigentumswohnungen entgegen.

Der Gutachterausschuss wurde 1961 ins Leben gerufen, das Baugesetzbuch war der Geburtshelfer. Die wichtigste Aufgabe war es zunächst, ein ungehemmtes Ausufern der Baulandpreise zu verhindern. Inzwischen erarbeitet und veröffentlicht er alle zwei Jahre Bodenrichtwerte für Baugrundstücke. Seit Anfang der 90er-Jahre legt er außerdem jährlich einen Grundstücksmarktbericht vor. Der Bericht macht Angaben über die Preisentwicklung für Wohnbauland, die durchschnittliche Kaufpreise für Reihenhäuser, Doppelhaushälften, freistehende Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen.

Aktuell sind als Mitglieder des Gutachterausschuss für Grundstückswerte berufen (siehe Foto, erste Reihe von links): Manfred Eisinger, Vorstand von Espabau, Ernst Dautert, Vermessungsdirektor beim der Behörde Geoinformation Bremen und Vorsitzender des Gutachterausschusses, (zweite Reihe von links:) Joachim Linnemann, Geschäftsführender Gesellschafter der Justus Grosse Unternehmensgruppe, Rolf Dettmers, Reiner Seebeck und Eckhard Koch, alle drei öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, Ralph Schwanewedel, Architekt, Uwe Finke, Immobiliengutachter CIS Hyp-Zert (F), NordLB, Arno Dey, Vermessungsoberrat bei Geoinformation und stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses, (dritte Reihe von links:) Klaus Bode, Geschäftsstellenleiter des Ausschusses, Uwe Schierloh, Geschäftsführer der Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee (PGW), Ulrich Gellhaus, leitender Vermessungsdirektor bei Geoinformation und stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses, Werner Hogenkamp, Geschäftsführer Hafenkante GmbH & Co. KG, Olaf Lehrmann, Inhaber der Firma Gröning & Wätjen und Michael Glomb, Vertreter der Finanzbehörde.

Aus Termingründen nicht auf dem Foto sind die Ausschussmitglieder Susanne Hornung, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, Inge Mohrmann, Architektin und Sachverständige (DIA), Peter Stubbe, Vorstandsvorsitzender der Gewoba, Jens Lütjen, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Robert C. Spies, Holger Budelmann, Diplom-Ingenieur, Bernd Richter, Vorstand von Haus und Grund Bremen, Christian Lankenau, Architekt BDA, und Justus Wohltmann, Gesellschafter der Justus Wohltmann OHG.

Weitere Informationen

Erreichbar ist der Gutachterausschuss über seine Geschäftssstelle bei Geoinformation in der Überseestadt, Lloydstraße 4, Telefon 361 49 01 oder per E-Mail an Gutachterausschuss@geo.bremen.de.