Das Andre Rabini Sextett. (Klaus Reinders)

Der Park des Lür-Kropp-Hofs wird am Sonntag, 25. August, zum elften Mal zur Bühne für den Oberneulander Jazzfrühschoppen. Die Gäste erwartet in diesem Jahr Frank-Sinatra-Sound mit dem André Rabini Sextett. Die Gastgeber sind der Förderkreis Overnigelant und der Förderverein Lür-Kropp-Hof.

Anfang der 60er Jahre trat Frank Sinatra mit dem Sextett des Vibraphonisten Red Norvo auf. Neben seinen größten Hits gehörten damals außerdem Balladen zum Programm. Dieses Konzept reizte den Sänger André Rabini derart, dass er sich mit dem André Rabini Sextett einen Traum erfüllte.

Wie einst Sinatra präsentiert die Band ein Klangerlebnis, das sich durch den Sound des Vibraphons in Kombination mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Saxophon und mehrstimmigem Gesang auszeichnet. Darüber hinaus bedient sich Rabini sowohl klassischer Evergreens als auch ausgesuchter Titel, die man nicht jeden Tag hört. Es werden Swing Songs, Balladen sowie „Ausreißer“ des legendären Louis Prima zu hören sein, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Neben André Rabini (Gesang) stehen der musikalische Leiter und Arrangeur der Band Matthias Steinkopf (Saxophon, Flöte, Percussion), David Jehn (Kontrabass), Hanno Bonßdorf (Gitarre), Maximilian Suhr (Schlagzeug) und Philip Andronic (Vibraphon) auf der Bühne des Jazzfrühschoppens.

Nach seiner Premiere 2017 heißt der Organisator des Jazzfrühschoppen jetzt zum zweiten Mal Maximilian Suhr, nachdem sich sein Vorgänger Peter Früchtenicht 2016 in den Ruhestand verabschiedet hatte. „Überreden musste man mich dazu nicht“, erzählt der 30-jährige Schlagzeuger und Percussionist. „Es ist mir wichtig, unseren Stadtteil musikalisch zu beleben – deshalb stellte sich die Frage nicht.“

Die Herausforderung des diesjährigen Jazzfrühschoppens sei es gewesen, ein musikalisches Programm zu gestalten, das generationsübergreifend ansprechend sei. „Mit dem André Rabini Sextett geht der Jazzfrühschoppen musikalisch erstmals einen etwas anderen Weg – weg vom Dixieland in die Zeit der legendären Crooner wie Frank Sinatra, Dean Martin oder Tony Bennett“, sagt Suhr. Mit André Rabini habe er „einen Meister seines Faches“ für die Veranstaltung gewinnen können. „Ich bin sehr gespannt, ob diese musikalische Neuausrichtung auch neues Publikum mit sich zieht.“ Als Oberneulander und Mitglied vom Förderkreis Overnigelant freue er sich sehr über das Vertrauen, diese Veranstaltung gestalten zu dürfen. Er hoffe, mit dem Jazzfrühschoppen nicht zuletzt auch neue Vereinsmitglieder zu gewinnen, „denn die Arbeit, die Overnigelant macht, ist für unseren Stadtteil wichtig und mehr als bereichernd“.

Suhrs Leidenschaft für Jazz entstand bereits in frühester Kindheit – „besonders durch meinen Vater, der mit den Weser Jazz Papas als Trompeter und Sänger seine eigene Band hatte“. In seinem heutigen Berufsalltag als Schlagzeuger und Percussionist spiele der Jazz eine große Rolle, denn Jazzelemente seien in vielen Musikrichtungen vertreten oder integrierbar. „Selbst wenn ich Musik spiele, die vermeintlich wenig mit Jazz zu tun hat, so sind die Einflüsse doch hör- oder spürbar“, sagt Suhr, der seit 2010 einen Lehrauftrag an der Universität Bremen innehat und musikalischer Leiter der Bigband ist.

Der Jazzfrühschoppen am Sonntag, 25. August, beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Regen wird die Veranstaltung in die Diele des Lür-Kropp-Hofs verlegt.