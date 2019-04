Mit „Ella und Max und die singenden Schmetterlinge“ präsentiert Monika Dietrich-Lüders jetzt ihren zweiten Kinderkrimi. (PETRA STUBBE)

Jakob kann Schmetterlinge singen hören. Warum kann das kein anderer außer ihm? Und warum stört sich keiner am Lärm von Traktoren und Menschenmengen? Während Ella und Max im Ferienlager in den Alpen ankommen, treibt Jakob sich im nahe gelegenen Wald herum. Dort hört er den Schmetterlingen zu und beobachtet die Ameisen, wie sie ihre Lasten immer wieder neu arrangieren ohne dabei „den unsichtbaren Faden [zu verlieren], der sie sicher voranführt“. Dicht auf den Waldboden gepresst fühlt er sich geborgen, es „tröstet ihn, mit den Händen das trockene Laub zu spüren, das zarte Knistern der Blätter zu hören.“ Der junge Mann wird verdächtigt, im Ort eine Touristin überfallen und schwer verletzt zu haben. Dabei will er einfach nur seine Ruhe. Und er will weg von dem „Untier“.

Ella und Max erfahren gleich beim ersten gemeinsamen Abendessen im Ferienheim von dem Verbrechen. Zufällig schnappen die neugierigen Freunde Gesprächsfetzen zwischen den Küchenhilfen auf. Während die eine fest von Jakobs Schuld überzeugt ist, glaubt die andere nicht daran, schließlich gebe „es in dem Nest hier mit Sicherheit einige Gewalttätige, die sterben ja leider nie aus, aber Jakob gehört nicht dazu, der tut niemandem etwas“. Auf ihren Wanderungen an den folgenden Tagen geht weder Ella noch Max die Vorstellung aus dem Kopf, im Wald auf den Mörder zu treffen. Stattdessen treffen sie auf ein entflohenes Mädchen. Auch sie flieht vor dem Untier. Doch wer oder was ist das Untier? Wo treibt es sein Unwesen? Und was wird es noch anrichten?

Das 13-jährige Ermittlerduo findet sich unwillkürlich einem neuen Fall gegenüber. „Ella und Max und die singenden Schmetterlinge“ ist der zweite Kinderkrimi von Monika Dietrich-Lüders. Hatten es die beiden Freunde, die sich seit der ersten Klasse kennen, in „Auf der Spur des Voodoo-Zauberers“ nur mit einem seltsamen Klassenkameraden zu tun, so treffen sie hier auf eine ganze Schar seltsamer Leute, deren Besonderheiten vor allem durch Vorurteile gespeist werden. Diese aufzudecken und andere aufzuklären, darin besteht die eigentliche Hauptaufgabe der beiden. Ella und Max stoßen dabei auf bösartig und verlogen handelnde Erwachsene. Auch wenn ihre Taten nicht in allen Einzelheiten geschildert werden, mag allein ihre Andeutung sanfte Gemüter kräftig aufwühlen. Die zarten, fast schon poetischen Passagen aus dem Gefühlsleben des stummen Außenseiters Jakob wirken hier sehr versöhnlich und beruhigend. Sie verleihen dem außergewöhnlich bildhaft geschriebenen Kinderkrimi die nötige Leichtigkeit, die es zur Verdauung von Gewaltverbrechen braucht.

Mit Ella und Max hat Monika Dietrich-Lüders ein cleveres Kinderpaar erschaffen, das eine natürliche Vorsicht an den Tag legt und sich mit viel Feingefühl in seine Fälle hinein begibt. „Die singenden Schmetterlinge“ knüpft dort an, wo der erste Fall aufhörte, am Anfang der Sommerferien. Die junge Leserschaft muss „Auf der Spur des Voodoo-Zaubers“ zwar nicht gelesen haben, um den zweiten Fall zu verstehen, bringt sich aber um eine spannende Lektüre, sollte sie es nicht tun. Denn bereits im ersten Band werden Ella und Max in eine Geschichte verwickelt wie sie aufregender nicht sein könnte – hier geht es um „Zauber in Gegenwart und Zukunft“. In „Die singenden Schmetterlinge“ geht es am Ende darum, den Spuk der Vergangenheit zu aufzulösen.

Weitere Informationen

„Ella und Max und die singenden Schmetterlinge“ von Monika Dietrich-Lüders, erschienen im Sujet Verlag, ab zwölf Jahre. Buchpremiere ist am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr in der Buchhandlung Leuwer, Am Wall 171.