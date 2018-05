Eine Illustration des Wiener Sieger-Entwurfs von Delugan Meissl Architekten. (Christina Kuhaupt)

Lehe. Die Mitarbeiter des Sparkassen-Hauptsitzes sollen künftig im Carré arbeiten – so jedenfalls sieht es die derzeitige Planung für den Neubau im Technologiepark vor. Architekt Michael Schröder und Stadtplaner Lars Lemke haben dem Beirat Horn-Lehe jetzt den viergeschossigen Bau auf dem Papier vorgestellt, der an der Ecke Universitätsallee und Autobahnzubringer entstehen und den bisherigen Standort am Brill ersetzen soll. Der sei zum einen marode und erschwere durch die Verteilung der rund 600 Mitarbeiter auf mehrere Etagen die Kommunikation, hatten die Verantwortlichen Ende 2016 befunden und den Technologiepark als neuen Standort in den Fokus genommen. Dafür ist ein vorhabenbezogene Bebauungsplan nötig, weshalb die Pläne im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nicht nur dem Beirat, sondern auch interessierten Horn-Leher Bürgern vorgestellt wurden.

Der Sieger-Entwurf kommt aus Wien und setzt auf viel Glas. Das Erdgeschoss des Baus ist im Wesentlichen durchsichtig. Hier sollen neben einem großzügigen Foyer ein Gastronomiebereich und Büroräume für Start-up-Unternehmen untergebracht werden. Das Raumangebot für Jungunternehmer fungiert zugleich als Legitimation dafür, dort eine Sparkasse zu bauen, wo sich eigentlich nur Firmen mit Bezug zur Universität ansiedeln dürfen. Man habe einen Kooperationsvertrag mit der Universität geschlossen, betonte Sparkassen-Vorstandsmitglied Joachim Döpp. Wie genau der ausgestaltet werde, sei derzeit noch offen. Denkbar seien neben den Start-up-Räumlichkeiten auch Trainings- und Projektprogramme im 450 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum des Neubaus. Autos werden am neuen Sparkassengebäude im separaten Parkhaus abgestellt, das – teils unterirdisch - Platz für 250 Fahrzeuge bietet und sich seitlich an das Carré anschließt. Anders als das Hauptgebäude, bei dem die Planer auf Glas und Ziegelsteine setzen, werde es aus Stahl sein, berichtete Schröder. Sollte sich der Trend dereinst verstärkt weg vom Auto, hin zu Fahrrad und ÖPNV entwickeln, lasse sich die Konstruktion sukzessive demontieren, erläuterte der Architekt. Um den Anblick des Stahlbaus für Mitarbeiter in oberen Etagen angenehm zu gestalten, werde man eine Grünfläche auf dem Dach des Parkhauses anlegen. Für Pausen unter freiem Himmel soll eine Grünanlage mit Blick auf das angrenzende Uni-Fleet entstehen. Ob und inwieweit das Fleet miteinbezogen werden kann, müsse allerdings schon aus Haftungsgründen mit dem zuständigen Deichverband abgeklärt werden. Grundsätzlich sei die Sparkasse bereit, für die Gestaltung Geld in die Hand zu nehmen, sagte Döpp. Auch die Nutzung durch die Öffentlichkeit sei denkbar, sofern die Haftungsfrage geklärt sei.

Für Fahrräder haben die Planer derzeit 310 Stellplätze vorgesehen, außerdem soll es Car-Sharing-Plätze auf dem Gelände geben. Vis-à-vis zum Haupteingang liegt zudem die Haltestelle „Lise-Meitner-Straße“. Birte Eckardt (CDU) erkundigte sich angesichts der zu Stoßzeiten häufig überfüllten Bahnen der Linie 6, ob im Zuge des Neubaus eine engere Taktung geplant sei. Dennis Lakemann, Mitarbeiter beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, verneinte. „Die Taktung ist schon jetzt ausgereizt.“ Man müsse daher auf flexible Arbeitszeiten der Sparkassen-Mitarbeiter setzen. Ginge es nach den Wünschen des Sparkassen-Vorstands, würde etwa in Höhe der Straßenbahnunterführung an der Universitätsallee eine Haltestelle für den Metronom-Zug entstehen, erklärte Joachim Döpp. Diese Lösung sei eine der schnellsten, und würde von der Sparkasse auch finanziell unterstützt werden, um die Linie 6 zu entlasten, stellte er in Aussicht.

Ob die Ampelschaltung an der Universitätsallee dem höheren Verkehrsaufkommen gewachsen sein werde, bezweifelten Beiratspolitiker und Einwohner gleichermaßen – auch angesichts des neuen Aldi-Komplexes, der derzeit auf dem Nachbargrundstück entsteht. Seitens der Universität gebe es diesbezüglich ebenfalls Bedenken, erklärte Lakemann. Man werde die Eröffnung des Einkaufzentrums abwarten und dann die Verkehrsströme messen, versprach er. Erweise sich die Schaltung als nicht ausreichend, werde man nachjustieren. Der Besucherverkehr wird am neuen Standort der Sparkasse laut Döpp allerdings überschaubar sein. Hier seien keine Geldautomaten geplant, sondern lediglich Geschäftskundenbetreuung. „Es wird keine klassische Filiale, sondern in erster Linie das Verwaltungsgebäude der Sparkasse“, betonte er.