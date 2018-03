Vincent (links) und Anton, beide sechs Jahre alt, laufen auf Eimerstelzen. (Roland Scheitz)

So geht es in der Schweiz naheliegenderweise ums Klettern, in der italienischen Station werden hingegen kleine Wettrennen mit fahrbaren Untersätzen ausgefochten, sogenannten Hunden, wie sie normalerweise als Transporthilfe bei Umzügen zum Einsatz kommen. Doch spätestens beim Torwandschießen unter österreichsicher Flagge bricht die Vermutung landestypischer Aktivitäten zusammen.

„Nein, das ist wohl alles Zufall“, erklärt Schulleiterin Sandra Fecht dazu lachend. Die Länderflaggen an den Stationen dienten einfach dem Überblick und sind für alle Kinder ein einfaches Erkennungssymbol. Jeder der rund 300 Teilnehmer hat nämlich einen Laufzettel mit den 24 Flaggen bei sich und soll im Laufe des Schulfestes wenigstens 15 davon absolvieren und sich die erfolgreiche Teilnahme abstempeln lassen. „Die Schüler haben sich aber zuvor im Sachkundeunterricht mit den verschiedenen europäischen Ländern befasst“, schafft Fecht die Verknüpfung zum regulären Schulbetrieb. Zugleich betont sie aber, dass es bei dem Fest vor allem darum gehe, einmal ohne Leistungsdruck etwas für die Schulgemeinschaft zu tun. Und die Flaggenkennzeichnung mache es außerdem den Inklusionskindern und einer aktuellen Besuchergruppe aus Frankreich etwas leichter. Zusammen mit ihrer Lehrerin Caroline Vivet sind derzeit knapp 30 neun- und zehnjährige Schüler aus Rueil-Malmaison in der Grundschule Freiligrathstraße zu Gast.

Die neunjährige Lena lässt sich beim Sport- und Spielefest schminken. (Roland Scheitz)

Bilingualer Schwerpunkt

Der Besuch aus der 80 000 Einwohnerstadt westlich von Paris in Bremen ist natürlich kein Zufall, denn zum einen pflegt die hiesige Schule einen bilingualen Schwerpunkt mit französischsprachigem Unterricht und zum zweiten hat Vivet früher selbst in Bremen gewohnt und ihre eigenen Kinder auf die Schwachhauser Grundschule geschickt. Seitdem gibt es regelmäßige Kontakte und einen deutsch-französischen Brief- oder auch E-Mail-Austausch zwischen den Schulkindern aus beiden Ländern.

Benjamin und Emilie, beide aus Frankreich, beweisen ihre Geschicklichkeit. (Roland Scheitz)

In Bremen ist Christine Boyer als gebürtige Französin die für den zweisprachigen Unterricht zuständige Lehrkraft. Sie hat auch das Sport- und Spielefest mitorganisiert. Vor allem die Belohnung für die 15 bewältigten Spiele geht auf ihr Konto: Carambar, in Frankreich seit 1954 allseits bekannte Karamell-Kaubonbons und eine traditionelle Süßigkeit für Kinder. Weil sie aber von Mondelez hergestellt werden, ist auch die Verbindung zu Bremen wieder vorhanden. Die französische Schülergruppe hat in ihrer Woche in Bremen nicht nur am Unterricht teilgenommen und einige Nachmittage privat bei Gastfamilien verbracht – übernachtet wurde gemeinsam in der Jugendherberge an der Weser. Die Gruppe hat sich unter anderem auch das Science Center Universum und das Bremer Geschichtenhaus im Schnoor angucken können.

Beim Sport- und Spielefest gab es indes keine Sonderrolle der französischen Gäste, die im allgemeinen Trubel auch nicht weiter auffielen, ebenso wenig wie die anderen Schüler aus zahlreichen Herkunftsländern. Ein Wettlauf, in dem es darum ging, einen Eimer mittels eines einzelnen Haushaltsschwamms mit Wasser zu füllen, mutete angesichts der Wasserschlacht bei bestem Sonnenschein auch deshalb an, wie die einst beliebte Fernsehshow „Spiel ohne Grenzen“. In ihrer Klasse mit bilingualem Schwerpunkt seien Kinder aus 13 Nationen ver­treten, berichtet dazu Boyer. Ein Umstand, den sie in erster Linie als Bereicherung empfinde.