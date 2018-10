Der TSV Borgfeld soll am Kauf des Warft-Geländes interessiert sein. (Kosak)

Borgfeld. Was passiert mit dem städtischen Grundstück am Hamfhofsweg, wenn die Container der Flüchtlingsunterkunft abgebaut sind? In die Debatte über die Zukunft des über 1000 Quadratmeter großen Areals neben der Wendeschleife der Straßenbahnlinie 4 bringt der benachbarte TSV Borgfeld neuen Schwung. Nach Angaben der Behörden möchte der Verein das Gelände kaufen, um zusätzliche Stellflächen zu schaffen. Der TSV dementiert diese Absicht.

Ein Sprecher des Bauressorts bestätigte auf Anfrage indes den Antrag des TSV Borgfeld: „Wir führen Gespräche sowohl mit dem Beirat und dem Ortsamt, als auch mit dem TSV Borgfeld.“ Gegenstand sei auf der einen Seite der Bau eines Bürgerhauses – auf der anderen Seite wünsche sich der Sportverein mehr Stellplätze. „Wir haben angeregt, das Grundstück am Hamfhofsweg für beides zu nutzen“, sagt Jens Tittmann, „es könnte ein Bürgerhaus mit vielen Stellplätzen gebaut werden, die auch dem Sportverein zur Verfügung stehen“. Eine solche Lösung würde die Baubehörde mittragen; die Idee eines gemeinsamen Projekts gibt die Behörde nun zurück in den Ortsteil: „damit man sich vor Ort damit auseinandersetzt und miteinander spricht“, so Jens Tittmann.

Am kommenden Dienstag schon will der Beirat über die Nachnutzung des Geländes und damit über den Antrag des TSV Borgfeld diskutieren. Neben dem Sportverein interessiert sich bekanntlich auch der Bürgerverein für das frei werdende Areal. Die Initiative von Hermann Vinke schlägt ein Quartierszentrum vor, der Seniorenbeauftragte den Bau günstiger Wohnungen für betagte Menschen.

Der Beirat könnte am Dienstag die Weichen stellen. Was mit dem Areal letztlich passiert, entscheidet die Eigentümerin. Deren Mitarbeiter im Bauressort nehmen sich derzeit zurück. Erst wenn die Borgfelder wissen, was sie wollen und das dafür nötige Geld vorhanden ist, wollen sie über einen Verkauf und/oder eine Änderung des Bebauungsplans nachdenken und die Kosten ermitteln. Geklärt werden müsste auch, ob der TSV Borgfeld ein Vorkaufsrecht besitzt oder das Grundstück an den Höchstbietenden abgegeben wird, heißt es. Das alles habe man noch nicht ausgelotet, weil man auf ein Signal aus Borgfeld warte. Zurzeit sehe der Bebauunsplan für das Grundstück Nummer 57 noch Stellflächen für die Sportnutzung vor. Diese wurden vor dem Bau der Flüchtlingsunterkunft Borgfelder Warft aber bekanntlich auch gern von Pendlern genutzt.

Der Vorsitzende des TSV, Peter Wendelken, war in dieser Woche nicht erreichbar. Heidi Bierstedt, viele Jahre im Vorstand des Sportvereins, dementiert an seiner Stelle das Kaufinteresse des TSV. Dafür habe der Verein kein Geld. Ein Bauprojekt gebe es auch nicht. Stattdessen beruft sich Bierstedt auf eine alte mündliche Zusage des Sportamtes, der TSV könne das Areal als Parkfläche nutzen und das Gelände am Hamfhofsweg werde nicht in Bauland umgewandelt. „Der TSV möchte, dass das Gelände von der Stadt als Park-and-Ride-Parkplatz wiederhergestellt wird, damit Straßenbahnnutzer und TSV-Mitglieder die Flächen nutzen können“, so Bierstedt. Der TSV benötige dringend zusätzliche Stellflächen: „Wir haben 2000 Mitglieder, jeden Abend sind 200 bis 300 Sportler am Hamfhofsweg. Wenn die bei Regen mit dem Auto kommen, kriegen wir die hier nicht mehr unter.“

Und weil es für die Absprache mit der Behörde keinen schriftlichen Beleg gibt, sorgt sich Heidi Bierstedt nun, dass die alte Vereinbarung mit dem Sportamt nicht mehr gilt. Darum habe der TSV bei Immobilien Bremen eine Anfrage gestellt, was mit dem Gelände passiert, wenn die Container abgebaut sind. „Zur Antwort haben wir bekommen, dass man überhaupt noch nichts sagen kann“, so Bierstedt. Auch auf die Nachfrage dieser Zeitung hin äußerte sich Immobilien Bremen bislang nicht.