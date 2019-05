Für einen internationalen Wissenschaftskongress fließen 1254 Euro an den Schulverein des Hermann-Böse-Gymnasiums. (Karsten Klama)

Für ihr Nachbarschaftsfest unter dem Titel „Frühlingserwachen 2019“ soll die Nachbarschaftsinitiative Ritas Nachbarn 500 Euro aus Globalmitteln als Zuschuss erhalten, so hat es der Beirat Schwachhausen auf seiner letzten Sitzung der laufenden Legislaturperiode beschlossen. Weitere 700 Euro hat er dem Polizeirevier Schwachhausen für das Turnier Fahrradchamp Schwachhausen/Vahr 2019 zugesprochen.

Einer etwas längeren Diskussion bedurfte der Antrag über 3472,16 Euro des Kleingärtnervereins Schwachhausen für baumpflegerische Maßnahmen unter anderem entlang des Schenenkampswegs. Hier stünden mehrere Bäume, die nicht mehr verkehrssicher seien, wofür laut Pachtvertrag mit dem Bremer Bürgerparkverein die Kleingärtner zuständig seien, wie ein Vereinsmitglied berichtete. Die benötigte Summe könne der Verein allerdings nicht aus eigenen Mitteln aufbringen. Nach längerer Diskussion verständigte sich der Beirat darauf, der beantragten Summe zuzustimmen, da die betroffenen Wege auch von der Öffentlichkeit genutzt werden. Allerdings betonte der Beirat auch, dass es sich dabei um eine einmalige Zuzahlung aus Globalmitteln handele. Für die Finanzierung zukünftiger Baumpflegemaßnahmen müsse der Verein gegebenenfalls mit seinem Landesverband in Kontakt treten. Der Verein für Blinde erhält vom Beirat für die Abdunklung und Beleuchtung seines Veranstaltungssaales einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro. Weitere 300 Euro vergaben die Stadtteilpolitiker an den Verein für akzeptierende Jugendarbeit (Vaja) für ein Graffiti-Projekt am Treffpunkt Ulrichsstraße. Die englische Kinderkrippe The Toddlers bekommt vom Beirat 3000 Euro, um neue Geräte für ihre Küche anschaffen zu können. Beantragt waren ursprünglich 3250 Euro – diesem Wunsch entsprach das Stadtteilparlament nicht, da es sich vor einiger Zeit auf ein festes Zuschuss-Budget von 3000 Euro für Kita-Küchenausstattungen verständigt hatte.

Für einen internationalen Wissenschaftskongress von Schülern verschiedener europäischer Länder erhält der Schulverein des Hermann-Böse-Gymnasiums 1254 Euro aus Globalmitteln. Der Schulverein der Grundschule am Baumschulenweg wird für die Anschaffung diverser Sportgeräte für den sogenannten Olympiaraum mit 1295,75 Euro unterstützt. Für das alljährliche Schwachhauser Stadtteilfest „Fockes Fest“ erhält das namensgebende Museum in diesem Jahr 6000 Euro aus Globalmitteln. Dem Verein der Freunde des Sendesaals sprach der Beirat 900 Euro zum Kauf eines neuen Drucker- und Kopiergeräts zu. Weitere 2450 Euro gehen an den Verein Sommerholzwerkstatt für das gleichnamige Projekt, das in jedem Jahr auf der Emmawiese stattfindet. Fünf Bänke sollen im Nelson-Mandela-Park im Bereich entlang der Gustav-Deetjen-Allee als neue Aufenthaltsmöglichkeit für Obdachlose aufgestellt werden. Der Beirat bezuschusst diese Anschaffung mit 2000 Euro.