Freuen sich über die Einweihung des Stadtteilhauses und die Wiedereröffnung des Sozial-Kleiderladens Anziehungspunkt: Ursula Häckell und Pastor Hans-Christoph Ketelhut. (Scheitz)

In der Bornstraße 65 gleich neben der Tanzschule Renz findet man das neue Stadtteilhaus des Vereins für Innere Mission in Bremen. Die Einrichtung steht in enger Verbindung zur Bremischen Evangelischen Kirche und ist Mitglied im Diakonischen Werk Bremen. Man sei froh, mit dieser Immobilie endlich lange anstehende Maßnahmen umgesetzt zu haben, versichert Ursula Häckell, Leiterin des Bereichs Psychosoziale Hilfen.

Seit September 2019 sind in den oberen drei Etagen 15 Personen mit psychischen Beeinträchtigungen eingezogen. Nach einer groß angelegten Umzugsaktion sind die Frauen und Männer aus anderen Bremer Quartieren gut angekommen. Sie leben hier in ihren eigenen Wohnungen und erhalten ambulante Begleitung und Hilfe vom Fachpersonal der Inneren Mission. Das Besondere: Die Bewohner erhalten die Möglichkeit, das Haus weitestgehend selbstbestimmt zu verwalten.

Raum für Begegnungen

Im Erdgeschoss des Stadtteilhauses gibt es deshalb einen komplett möblierten Veranstaltungsraum mit einer modernen Küche, für verschiedene Aktivitäten gemeinsam nutzbar. Die Bewohner können dort vielfältig aktiv sein, indem sie zum Beispiel gemeinsam kochen und gemütlich miteinander essen oder Freizeitaktivitäten und Hobbys organisieren. „Es soll ein Begegnungsraum sein, den die Bewohner unter eigener Regie mitgestalten“, erklärt Pastor Hans-Christoph Ketelhut, Vorstandssprecher vom Verein für Innere Mission. Dieses Konzept als quasi selbstorganisiertes Zentrum sei vor dem Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes entstanden und damit ein modellhaftes Pilotprojekt als Vorbild auch für andere Stadtteile.

Ketelhut berichtet weiter, es sei für die kaufmännische Verwaltung ein inklusiver Arbeitsplatz eingerichtet worden. Zudem gebe es für den gesamten Bereich „Begleitendes Wohnen“ der Inneren Mission in Bremen einen gewählten Bewohnerbeirat, der die Interessen der beteiligten 80 Personen vertritt. So freut sich Elisabeth Ludwig, Sprecherin des Bewohnerbeirats, auch besonders auf den Raum in der Bornstraße. Denn dort kann der fünfköpfige Bewohnerbeirat künftig regelmäßig seine Sprechstunden abhalten und Büroarbeit am PC erledigen. Bisher war dies stets mit umständlichen Planungen verbunden gewesen.

So wurde in dem neuen barrierefreien Stadtteilhaus an der Bornstraße von allen Beteiligten nun eine Einweihungsfeier veranstaltet. Viele fleißige Hände hatten die Räume dekoriert sowie Speisen und Getränke für den Empfang der Gäste vorbereitet. Zahlreiche Kollegen und Behördenvertreter waren gekommen, unter anderem gab es Grußworte von der Abteilungsleiterin bei der Sozialsenatorin Petra Kodré und von Sahhanim Görgü-Philipp, sozialpolitische Sprecherin der Bremer Grünen. Das Stadtteilhaus ist durch die gestaltete Fassade von außen gut erkennbar und soll künftig nicht nur für die Bewohner da sein, sondern auch für die Nachbarschaft. Hier können sich Gruppen einmieten und den Veranstaltungsraum nutzen, für Yoga oder kleine Treffen. Bis zu 25 Personen finden Platz.

Im hinteren Bereich des Stadtteilhauses und durch einen separaten Eingang zugänglich befindet sich schon seit einiger Zeit der Sozial-Kleiderladen der Inneren Mission in Bremen, bekannt unter dem Namen Anziehungspunkt. Bereits vergangenen Sommer zog der Laden von den äußerst beengten Verhältnissen der Blumenthalstraße in die neu eingerichteten Räumlichkeiten der Bornstraße. Seitdem finden hier die Kleiderausgaben an Bedürftige sowie die Annahme gut erhaltener Kleidungsspenden statt. Der neue Standort wird inzwischen gut angenommen und so wurde diese Wiedereröffnung offiziell mitgefeiert.

Das Angebot im Anziehungspunkt richtet sich an Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die von wenig Einkommen leben müssen. Für kleines Geld können sie in freundlicher Atmosphäre Kleidung erhalten. Einen Euro zahlt man pro Kleidungsstück für Erwachsene und 50 Cent für Kindersachen. Jeden Freitag ist kostenfreie Ausgabe für Obdachlose.

Ohne Freiwillige läuft nichts

Herz und Seele im Anziehungspunkt sind mehr als 40 freiwillig engagierte Mitarbeitende. Von ihrem Team-Einsatz und einer wertschätzenden Haltung den Kunden gegenüber lebt der Kleiderladen. Eckhard Koch kommt dreimal die Woche und das seit vier Jahren. „Hier haben wir wesentlich mehr Platz und die Arbeit macht Spaß. Wir können die Sachen besser sortieren und präsentieren“, sagt der 69-Jährige. Auf verschiedenen Kleiderständern und in Regalen ist jetzt alles übersichtlich eingeordnet. Neben Kleidung werden auch verschiedene Haushaltswäsche, Geschirr und kleine Elektrogeräte angeboten.

„Über Spenden freuen wir uns, aber es sollte nur Bekleidung sein, die man auch selbst noch bedenkenlos anziehen würde“, erzählen die Ehrenamtlichen. Denn oft würden Beutel mit „Altkleider-Klamotten“ abgegeben, die man einfach nicht mehr anbieten könne.

Weitere Informationen

Der Anziehungspunkt sucht weitere Freiwillige als Verstärkung. nähere Information dazu gibt Petra Wulf-Lengner unter Telefon 98 96 62 22.