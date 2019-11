Wo die Mobilbauten auf dem Gelände des Gymnasiums Horn stehen könnten, ist eine viel diskutierte Frage. (PETRA STUBBE)

"Wir brauchen einen Plan B.“ Mit diesem Hinweis schloss Julius Wienholt am Dienstagabend, nachdem er dem Horn-Leher Bildungsausschuss die Erweiterungsplanungen für das Gymnasiums Horn in Gestalt von Mobilbauten vorgestellt hatte. Denn ob die rechtzeitig zu Beginn des kommenden Schuljahres bezugsfertig sein werden, sei fraglich, räumte der Mitarbeiter des Bildungsressorts ein. Um Tempo in das Verfahren zu bringen, soll die Planung noch im November allen beteiligten Stellen vorgestellt werden, damit die Baugenehmigung möglichst zügig erteilt und mit der Ausschreibung begonnen werden könne. Die Mobilbauten sollen der Schule als Interimslösung dienen, bis in einigen Jahren ein Erweiterungsbau bezugsfertig ist, der angesichts perspektivisch steigender Anmeldezahlen geplant ist.

Acht neue Klassenräume soll der zweigeschossige Containerbau am Horner Gymnasium beherbergen – zuzüglich Mitarbeiter- und Lehrmittelraum. Für das kommende Schuljahr fokussiere man sich allerdings zunächst auf vier Klassenräume, mit denen der steigende Platzbedarf des Schuljahres 2020/21 abgedeckt wäre, berichtete Wienholt. In einem zweiten Bauabschnitt sollen später die übrigen vier Klassenräume ergänzt werden. Wo genau auf dem Schulgelände der Containerkomplex seinen Platz finden wird, sei noch nicht abschließend geklärt. Derzeit favorisiere Immobilien Bremen (IB) die Freifläche zwischen der Sporthalle und dem Spielplatz am Vorkampsweg. Die erste Eingebung, die Container auf dem Parkplatz der Schule zu platzieren, habe man schnell wieder verworfen, berichtete Wienholt. Der Parkplatz biete nicht genügend Fläche, die Feuerwehrzufahrt wäre blockiert und zudem würde ein Wegfall der Parkplätze zu starke Beeinträchtigungen für den Stadtteil mit sich bringen.

Für den aktuell anvisierten Container-Standort bekam der Ressort-Mitarbeiter allerdings weder seitens der Schule noch des Bildungsausschusses nennenswerten Zuspruch. Maik Urban, Sportlehrer am Gymnasium Horn, erachtete die Standortwahl für die Mobilbauten als denkbar unglücklich. „Die besagte Fläche wurde gerade erst aufwendig für den Schulsport nutzbar gemacht“, erklärte er. Angesichts der ohnehin zu geringen Hallenkapazitäten sei die Schule dringend auf diese Freifläche angewiesen, damit das Bewegungsangebot für die Schüler nicht noch weiter eingeschränkt werde, argumentierte er. Elternsprecherin Stefanie Clasen regte an, die Mobilbauten nördlich der Sporthalle aufzustellen. Sollte man sich nämlich perspektivisch für einen Solitär-Neubau als Schulerweiterung entscheiden, wäre dieser möglicherweise auf der jetzt von IB favorisierten Freifläche westlich der Sporthalle am besten platziert – „aber dort stünden dann ja schon die Container“. In diesem Zusammenhang verwies sie auf den Grundschulneubau an der Freiligrathstraße. Für den habe sich im Laufe der Planungen ebenfalls der Standort als besonders attraktiv erwiesen, auf dem man zuvor bereits die Interims-Container aufgestellt hatte.

Hermann Pribbernow (FDP) erkundigte sich in diesem Zusammenhang, weshalb man nicht zunächst den Standort für den Schulerweiterungsbau festlege, bevor man sich auf den endgültigen Platz für die Mobilbauten verständige. Wienholt erklärte, dass die Neubauplanung deutlich zu weit in der Zukunft liege, um sie jetzt mit der Containerplanung abstimmen zu können. Birgit Bäuerlein (SPD) mahnte an, sich mit dem zweiten Bauabschnitt der Mobilbauten nicht zu viel Zeit zu lassen, damit diese auf jeden Fall pünktlich bezugsfertig seien. In diesem Punkt gebe es keinen Grund zur Sorge, erklärte Wienholt. „Beide Bauabschnitte werden zusammen geplant – nur der Aufbau wird zeitversetzt stattfinden“, betonte er. Ob und wie viele Bäume weichen müssten, wenn IB die vorgestellten Pläne umsetzt, wollte Gudrun Stuck (Grüne) vom Ressortvertreter wissen. Das allerdings lasse sich laut Wienholt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der Bildungsausschuss verständigte sich im Anschluss an die Diskussion einvernehmlich darauf, die Behörde aufzufordern, die Standortplanung für die Mobilbauten noch einmal zu überdenken.

Zum Fragenkatalog, den der Beirat Horn-Lehe dem Bildungsressort jüngst bezüglich der Inklusionsbeschulung am Gymnasium Horn vorgelegt hatte, nahm Behördenmitarbeiter Pascal Berke Stellung. Er erklärte unter anderem, dass von den 67 Stunden, die dem Gymnasium Horn zugewiesen sind, derzeit insgesamt 27 Stunden durch zwei Sonderpädagogen abgedeckt seien. Es sei daher ein glücklicher Umstand, dass zurzeit lediglich fünf der zehn W+E-Plätze von Schülern mit Förderbedarf in Anspruch genommen würden. Aktuell gebe es eine Sonderpädagogin, die Interesse an einer Anstellung am Horner Gymnasium für das kommende Schuljahr signalisiert habe.

Zur Inklusion am Gymnasium Horn hatte es noch im Oktober auf Nachfrage des Stadtteil-Kuriers aus dem Bildungsressort geheißen, man müsse zunächst abwarten, ob die zuständige Deputation eine weitere W+E-Klasse für das kommende Schuljahr beschließt. Das jetzt dennoch bereits Mobilbauten in Planung sind, begründet Sprecherin Annette Kemp damit, dass das Gymnasium Horn seit einiger Zeit sechszügig ist, "und es vermutlich zunächst auch bleiben wird“.