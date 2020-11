Auch durch den Schwachhauser Ring soll die Fernwärmetrasse geführt werden. (PETRA STUBBE)

Knapp 60 Bäume werden in Schwachhausen im Zuge des Fernwärmetrassenbaus voraussichtlich gefällt – 26 Bäume werden in Schwachhausen, die übrigen außerhalb des Stadtteils nachgepflanzt. Wo genau sich die Standorte für die Ersatzpflanzungen in Schwachhausen befinden, ist jetzt in einer Auswertung der SWB nachzulesen. Demnach können an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Höhe von Hausnummer 16 zwei Bäume und an der Einmündung zur Thomas-Mann-Straße zwei weitere gepflanzt werden. Am Klattenweg in Höhe von Hausnummer 32 sind drei Nachpflanzungen möglich, ein weiterer am Verbindungsweg zwischen dem Johannes-Kippenberg-Weg und der Schwachhauser Heerstraße und außerdem in Höhe der Wyckstraße 21. Drei Bäume finden perspektivisch auf der Emmawiese Platz und ein weiterer an der Wachmannstraße in Höhe von Hausnummer 141. Im Kleingartenverein Harmonie können im Bereich der Kastanienallee 13 Bäume gepflanzt werden. Zu den häufigsten Begründungen für abgelehnte Standortvorschläge zählen in der Auswertung „Fläche zu schmal“, „Nachpflanzung durch UBB erforderlich“ und „private Flächen“.

Bewertung durch Beirat steht noch aus

„Die Bewertungen der SWB sind für den Beirat nicht immer nachvollziehbar“, erklärt Beiratssprecherin Gudrun Eickelberg (Grüne) auf Nachfrage. „Die häufig vorkommende Aussage, das Pflanzbeet wäre zu schmal, sollte genauer geprüft werden, da oftmals in der Verlängerung der vorgeschlagenen Pflanzstelle bereits Bäume stehen.“ Es komme hier ihres Erachtens auf die Baumart an. Der Beirat werde die Auswertung noch kritisch bewerten, kündigt Eickelberg an. Außerdem sei mit der SWB ein Stadtteilfonds vereinbart, aus dem in Schwachhausen zusätzliche Pflanzungen vorgenommen werden könnten. „Das müssen dann nicht unbedingt nur Bäume sein – eine Begrünung kann auch durch Büsche erfolgen“, sagt die Sprecherin.

Die öffentliche Auslegung der Planfeststellungsunterlagen zur Fernwärmetrasse hat inzwischen begonnen. Abrufbar sind die Unterlagen ebenso wie die Auswertung der Baumstandortvorschläge über die Internetseite des Ortsamts Schwachhausen unter www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de.