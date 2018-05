Die Anwohner der eorg-Gröning-Straße sind schon in heller Vorfreude auf den Flohmarkt am 2. Juni von 11 bis 15. (Julia Windhoff)

Diese Bewohner der Georg-Gröning-Straße und Carl-Schurz-Straße freuen sich schon. Denn der Sonnabend, 2. Juni, steht in Schwachhausen im Zeichen der Schnäppchenjäger und Flohmarktfans. Und auch die können sich in Schwachhausen gleich doppelt freuen. Denn gleich zwei private Flohmarktinitiativen haben einen Markt vorbereitet. Die einen (siehe Foto) in der Georg-Gröning-Straße, der Carl-Schurz-Straße, der Lüder-von-Bentheim-Straße, am Gustav-Pauli-Platz, in der Wuppesahlstraße, auf dem Richard-Strauss-Platz und in der Lortzingstraße. Aber auch auf der anderen Seite der Schwachhauser-Heer-Straße werden um die Straßburger Straße viele Straßenzüge mit Ständen gesäumt sein. Es lohnt sich also die große Umhängetasche mitzunehmen.