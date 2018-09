Direkt benachbart, aber deutlich abweichende Mieten: die erstaunliche Realität bei nahezu identischen Studenten-Appartements an der Anne-Conway-Straße. (GMD ARCHITEKTEN)

Horn-Lehe. 17 bis 18 Euro pro Quadratmeter - das hatte sich der Beirat Horn-Lehe völlig anders vorgestellt. Die Ortspolitiker waren von bezahlbaren Studenten-Appartements ausgegangen, die ab Oktober an der Anne-Conway-Straße bezogen werden können. Tatsächlich wurden zwei der hier entstandenen vier Hochhäuser aber inzwischen an eine Investmentfirma weiterverkauft, die nun stattliche Mieten für die Einzimmerappartements verlangt. Zum Vergleich: laut Wirtschaftsmagazin Capital liegt der Mietspiegel in Horn-Lehe bei 11,49 Euro.

Für die übrigen beiden Hochhäuser hat Bremen einen Mietvertrag über je zehn Jahre abgeschlossen. Eigentlich sollten beide als Übergangswohnheime für Flüchtlinge genutzt werden, wegen rückläufiger Zahlen wurde eines der Mehrparteienhäuser jetzt aber ebenfalls zum Studentenwohnheim umgewidmet. Die Wohnungen werden vom Studentenwerk zu den üblichen günstigen Konditionen an Studenten vergeben, berichtete Kirsten Kreuzer dem Beirat. Kreuzer ist im Sozialressort zuständig für die Unterbringung von Flüchtlingen. Ihr eigentlicher Zuständigkeitsbereich ist darum das zweite Appartementhaus, das die Stadt an der Anne-Conway-Straße gemietet hat. Dort sollen ab Oktober geflüchtete Erwachsene und Familien einziehen, bis sie feste Wohnungen gefunden haben. Dass die Appartements für Studenten zu derart unterschiedlichen Konditionen vermietet werden, stieß im Beirat auf Unverständnis. „Das bedeutet, dass dort in direkter Nachbarschaft Studenten in nahezu identischen Appartements wohnen, nur dass die einen dafür deutlich mehr bezahlen müssen als die anderen?“, erkundigte sich Birgit Bäuerlein (SPD). „Richtig“, lautete die Antwort von Stadtplaner Torsten Kaal. Die Hausnummern 15 und 17 seien von jeher zur privaten Vermietung geplant gewesen. „Ich finde das unglaublich“, erwiderte Bäuerlein. Die Planung habe sich dem Beirat seinerzeit völlig anders dargestellt. „Wir waren der Meinung, dort entstünde dringend benötigter bezahlbarer Wohnraum für Studenten“, sagte sie. Einer Privatvermietung zu horrenden Preisen hätte der Beirat ganz sicher nicht zugestimmt. „Welcher Student kann sich denn bitte diese Mieten leisten?“

Auch die übrigen Fraktionen zeigten sich fassungslos über diese Entwicklung. „Vielleicht müssen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, naiv gewesen zu sein“, sagte Dieter Mazur (Grüne). „Wir waren von völlig anderen Voraussetzungen ausgegangen – was hier jetzt passiert, ist alles andere als studentenfreundlich.“ Birte Eckardt (CDU) erkundigte sich bei den Ressortvertretern, weshalb anstelle des zweiten Appartementhauses nicht zuerst die leerstehende Horner Eiche als Flüchtlingsunterkunft genutzt werde. Für das ehemalige Hotel zahlt die Stadt wie berichtet monatlich 35 000 Euro Miete. „Es wäre doch wohl naheliegend, erst einmal hier Flüchtlinge unterzubringen“, kritisierte sie.

Ex-Hotel ungeeignet für Familien

Kreuzer entgegnete, dass die Räumlichkeiten als Erstaufnahme für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge anvisiert seien. „An der Anne-Conway-Straße ziehen aber Erwachsene und Familien ein“, sagte sie. Und für die seien die Räumlichkeiten im ehemaligen Hotel nicht geeignet. Dass sich das Hotel möglicherweise nicht für Familien eigne, dem widersprach Dirk Porthun (CDU) nicht. „Aber für alleinstehende Erwachsenen wäre die Horner Eiche als Unterkunft doch absolut denkbar“, sagte er. „Ich habe mir als Student auch eine Gemeinschaftsküche mit anderen geteilt – warum soll das nicht möglich sein?“

Es sei immer wieder diskutiert worden, ob man unbegleitete Jugendliche und Erwachsene in gemeinsamen Unterkünften unterbringen kann, erklärte Ressortsprecher Bernd Schneider im Nachgang zur Sitzung. „Das Modell ist bereits in den 90er-Jahren gescheitert, und niemand will das heute wieder aufleben lassen.“ Die Standards in der Jugendhilfe seien deutlich höher als im Asylverfahren. Vor allem der Personalschlüssel sei höher. Auf diese Leistungen hätten Erwachsene und Familien im Asylverfahren keinen Anspruch. „Mischt man die Gruppen, hat die Jugendhilfe immer wieder Abgrenzungsprobleme“, erklärt Schneider. Erwachsenen sähen nicht ein, dass sie demgegenüber schlechter gestellt sind. „Das ist menschlich verständlich, aber in unserem Rechtssystem begründet.“

Eine gemischte Unterbringung wird es in der Horner Eiche aktuell nicht nur deshalb nicht geben, weil dort keine Erwachsenen einziehen dürfen - auch unbegleitete jugendliche Flüchtlinge gibt es hier noch nicht. Eigentlich hatte es im Juni gegenüber dem Beirat aus der Behörde geheißen, dass die zuständige Deputation Ende August darüber befinden werde, ob die Erstaufnahmestelle aus der Steinsetzerstraße in die Horner Eiche umziehen wird. Doch das ist nicht passiert. „Es gibt noch keine Entscheidung, dass die Erstaufnahme nach Horn kommen wird“, teilt Schneider mit. Im Wesentlichen liege das daran, dass auch eine andere Einrichtung in Betracht komme. Welche, will er noch nicht sagen. Nur so viel: sie liege nicht in Horn-Lehe.