.. n“ für die seit zwei Jahren in Borgfeld lebende Künstlerin nur folgerichtig. Im Erdgeschoss des Klüver-Hofs zeigt Sunhild Goldkamp mehr als 30 Malereien aus den letzten 15 Jahren ihrer Schaffenszeit. Anlass der aktuellen Ausstellung ist ihr kürzlich begangener 75. Geburtstag. Der wiederum ist der Grund dafür, dass sie das allererste von ihr gemalte Bild einfügt und ihm einen ganz besonderen Platz zuweist. Seit 38 Jahren lässt die Malerei sie nicht mehr los und von der Pike auf lernte sie alle Techniken. Entwickelt hat sich ein ganz eigener Stil, eine starke Farbigkeit in vielen Schichten. Mit ihrer Malerei will Sunhild Goldkamp Leben zeigen.

Zur Ausstellungseröffnung stehen unter dem Bild „leben“ Keimlinge von Sommerblumen in kleinen Anzucht-Töpfen bereit zum Mitnehmen. In einer Fotocollage verweist Sunhild Goldkamp auf ihre Worpsweder Schaffenszeit und auf junges Pflanzenleben, das sich durch die Moorerde Bahn bricht. Das kleine Pflänzchen scheint zu sagen, hier bin ich, mutmaßt die Künstlerin. In der Ausstellung zeigt Goldkamp Landschaften, Erinnerungen an Worpswede und sie erzählt mit ihrer Malerei Geschichten von besonderen Begegnungen.