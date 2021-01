Das Amt für Straßen und Verkehr plant in der Mühlenfeldstraße eine Tempo-30-Strecke auszuweisen. (Christian Kosak)

Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) beabsichtigt, die Mühlenfeldstraße teilweise als Tempo-30-Strecke auszuweisen. In einem Schreiben an den Oberneulander Beirat ist konkret von dem rund 350 Meter langen Abschnitt zwischen der Hausnummer 52 und der Einmündung in die Rockwinkeler Heerstraße die Rede.

Außerdem möchte das ASV die Geschwindigkeitsregulierung über die besagte Einmündung hinaus erweitern. In einem weiteren Schreiben an den Beirat schlägt die Behörde deshalb vor, den Abschnitt zwischen Rockwinkeler Heerstraße Hausnummer 19 und der Oberneulander Landstraße in Höhe Gustav-Adolf-Schreiber-Weg ebenfalls als Tempo-30-Strecke auszuweisen. Der Beirat Oberneuland zeigte sich im Rahmen seiner jüngsten Sitzung einverstanden mit den Plänen des ASV.