In den Straßenabschnitten vor der Grundschule Oberneuland und der Seniorenresidenz an der Mühlenfeldstraße könnte das Tempolimit auf 30 Kilometer pro Stunde abgesenkt werden. (Christian Kosak)

Die Straßenabschnitte vor der Grundschule Oberneuland und der Seniorenresidenz an der Mühlenfeldstraße sind von der Verkehrsbehörde hinsichtlich einer Begrenzung auf Tempo 30 noch einmal unter die Lupe genommen worden – womit sie der Novelle der Straßenverkehrsordnung zu vermindertem Tempo vor sozialen Einrichtungen entsprechen würden. Ursprünglich sollte auf beiden Straßenabschnitten aus Rücksicht auf den ÖPNV weiterhin Tempo 50 gelten.

Nun aber hat die Behörde sich mit einem Schreiben an den Oberneulander Beirat gewandt und nach „vertiefter Prüfung“ Tempo 30 zwischen 6 und 20 Uhr für beide Abschnitte befürwortet. Für die Mühlenfeldstraße würde das bedeuten, das Tempolimit zwischen Rockwinkeler Heerstraße und Bahnunterführung abzusenken. Der Verkehrsausschuss des Beirats Oberneuland stimmte dem Vorschlag der Behörde jetzt einstimmig zu, stieß sich allerdings an der Begrenzung des Straßenabschnitts vor der Grundschule. Der soll nämlich rund 100 Meter vor der Franz-Schütte-Allee enden.

Erweiterung gewünscht

In einem einstimmig beschlossenen Antrag der CDU-Fraktion forderte der Verkehrsausschuss die Behörde daher auf, die in Aussicht gestellte Strecke 30 bis zur Kreuzung Franz-Schütte-Allee zu erweitern. Schließlich gehe in genau diesem Abschnitt in Kürze die Kita Metas Kinnerhus in Betrieb, die ebenfalls ein Schutzrecht im Rahmen der Novelle habe. Die Auswirkung auf den ÖPNV sei hier nur marginal und daher zu vernachlässigen, hieß es zur Begründung. Dass Busse, die in die Rockwinkeler Heerstraße einbiegen, auf den rund 100 verbleibenden Metern eine Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern erreichen könnten, sei nicht zu erwarten. Ebenso verhalte es sich auf der Gegenseite.