Auf die Bremse treten ist für Autofahrer künftig Pflicht vor Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen in Oberneuland. Mehr als Tempo 30 soll dort nicht mehr erlaubt sein. (Flecken Ottersberg)

Oberneuland. Vor Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen soll künftig Tempo 30 gelten, so sieht es die Straßenverkehrsordnung-Novelle von 2016 vor. Sechs Einrichtungen in Oberneuland entsprechen dieser Verordnung bereits, wie Ernst Kittlaus vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) dem Oberneulander Beirat jetzt mitgeteilt hat. Genau genommen sprach er nur von fünf Einrichtungen, bis Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU) ihn darauf hinwies, dass das Montessori-Kinderhaus vor einem Jahr auf das Gelände der Oberschule Rockwinkel umgezogen ist, wo seit jeher Tempo 30 herrscht.

Sieben Einrichtungen sind zurzeit in Prüfung, ob Tempo 30 künftig auch vor ihrer Tür greifen soll, oder ob sie zu den Ausnahmen zählen, bei denen die bisherige Höchstgeschwindigkeit beibehalten wird.

Diese Ausnahmen werden dann gemacht, wenn durch die Tempo-30-Anordnung eine Verkehrsverlagerung in das Wohnumfeld droht oder relevante Auswirkungen auf den Taktfahrplan von Bus und Straßenbahn zu erwarten sind.

Im Einzelnen handelt es sich bei den zu prüfenden Einrichtungen um die Ameos-Klinik und die Tobias-Schule an der Rockwinkeler Landstraße, das Oberneulander Pflegeheim, die Stiftungsresidenz Ichon-Park und die Grundschule an der Oberneulander Landstraße, die Seniorenresidenz Casa Vita an der Rockwinkeler Heerstraße sowie die K&S Seniorenresidenz an der Mühlenfeldstraße.

Bereits angeordnet ist Tempo 30 laut Kittlaus vor der Kita Sternschnuppe an der Oberneulander Heerstraße. Und das dürfte neben den Eltern insbesondere auch die Anwohner erfreuen. Denn die betreffenden rund 250 Meter zwischen der Straße Im Moor und der Oberneulander Landstraße sind nicht asphaltiert, sondern mit Kopfsteinen gepflastert.

Seit vielen Jahren beklagen Anwohner den damit einhergehenden Verkehrslärm. Da die zuständige Behörde einen neuen Straßenbelag in der Vergangenheit als zu kostenintensiv erachtet hatte, hoffen die Anwohner seither auf eine Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer. Auf Nachfrage eines Vaters, wie viel Zeit voraussichtlich ins Land ziehen werde, bis die entsprechende Beschilderung vor der Kita Sternschnuppe erfolge, erklärte Kittlaus, dass die Maßnahme zeitnah umgesetzt werde.

Bezüglich des bereits bestehenden Tempo-30-Bereichs vor der Oberschule Rockwinkel (Uppe Angst) meldete sich Felix Haupt zu Wort. Er hatte Anfang des Jahres einen Antrag flankiert von 300 Unterschriften im Ortsamt eingereicht, in dem eine Tempo-30-Strecke auf der Rockwinkeler Heerstraße zwischen Apfelallee und dem Landgutweg gefordert wurde, was laut Ortsamtsleiter Jens Knudtsen im Ressort aber keine Zustimmung gefunden hatte. Haupt bat Kittlaus daher, im Zuge der aktuellen Prüfung diesen Abschnitt nochmals miteinzubeziehen. Der ASV-Mitarbeiter erklärte, der Bereich komme nicht infrage, da es bei den Tempo-30-Erlassen nur um Straßen gehe, an denen der Eingang der jeweiligen Einrichtung liege, und nicht um Maßnahmen zum Zwecke der Schulwegsicherung.