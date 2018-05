Hartmut Clemen leitet den Lehr- und Erlebnisgarten Floratrium in Horn-Lehe und rät zum Kauf bei regionalen Erzeugern. (Roland Scheitz)

Hartmut Clemen: Bis vor Kurzen mussten wir noch mit Nachtfrösten rechnen. Mitte Mai sind die Eisheiligen vorbei, also ist jetzt die Zeit, den Acker zu bestellen. Kohlrabi, Salat, Spinat und Rote Beete – alle diese Gemüsesorten können nun ausgesät werden. Wer bereits eifrig im Gewächshaus vorgezogen hat, darf die kleinen Pflanzen nun ins Freiland setzen. Die Saison fängt gerade an, also gibt es die Jungpflanzen aktuell auch vielerorts zu kaufen. Allerdings sollte man sich gut überlegen, wo man hingeht.

Am besten ist es, bei regionalen Erzeugern einzukaufen. Die Pflanzen, die vor Ort angebaut wurden, sind an das norddeutsche Klima gewöhnt. Beim Discounter sind sie zwar preisgünstig erhältlich, aber es ist häufig unklar, woher sie kommen. Erfahrungsgemäß entwickeln sie sich dann nicht sehr gut. Darüber hinaus ist es wichtig, vor dem Kauf den Zustand der Pflanze zu begutachten. Die Qualität erkennt man auf den ersten Blick. Eine Jungpflanze sollte die sortentypischen Blätter ausgebildet haben und vom Gesamteindruck her vital und kräftig aussehen. Wenn die Blätter schlapp herunter hängen, dann steht die Kiste wahrscheinlich schon den ganzen Tag in der Sonne. Die lässt man besser stehen.

Das kommt auf die Gemüsesorte an. Wenn man es eilig hat, sind Radieschen eine gute Wahl. Die wachsen sehr schnell und die ersten Knollen können schon nach drei oder vier Wochen geerntet werden. Ein Salatkopf ist nach nur fünf Wochen fertig. Im Vergleich dazu brauchen Möhren fast eine halbe Ewigkeit. Hundert Tage müssen da schon eingeplant werden. Das ist auch gut so, denn im Gemüsegarten hat alles seine Zeit und das sorgt für Abwechslung auf dem Teller.

Ist die Erde eher sandig, eignen sich zum Beispiel Möhren und Rote Beete sehr gut. Wer in seinem Garten einen lehmigen Boden vorfindet, hat die besten Bedingungen für den in Bremen so beliebten Grünkohl. Ein Tipp für Anfänger – einfach mal eine Handvoll Erde greifen und schauen, ob alles weg rieselt. Dann ist der Boden sehr sandig. Ist die Erde eher kompakt und schmiert beim Zerreiben zwischen den Fingern, dann ist es ein lehmiger Boden. Das ist ein Zeichen für einen hohen Nährstoffgehalt.

In Norddeutschland bekommen wir den Klimawandel zu spüren. Im vergangenen Jahr hatten wir in Bremen eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das sind die besten Bedingungen für alle Arten von Pilzkrankheiten. Sehr verbreitet ist der Mehltau, der die Blattoberfläche mit einem weißen Belag bedeckt. Das lässt sich mit einem selbst angesetzten Sud aus Ackerschatelhalm in den Griff kriegen. Das Rezept gibt es im Internet. Eine Krankheit, die besonders häufig Tomaten befällt, ist die Blütenendfäule. Der Name verrät es schon – die Pflanze bildet zunächst Blüten aus, aber die Früchte werden matschig. Was aussieht wie ein Pilzbefall, ist oftmals ein Anzeichen dafür, dass nicht regelmäßig gegossen wurde. Tomaten benötigen nämlich nicht nur besonders viel Wasser, sie brauchen es vor allem sehr regelmäßig.

Das A und O ist das richtige Gießen. Die meisten Leute machen es falsch und wässern am Abend. Während der Nacht bleibt der Boden feucht und das zieht die Schnecken an. Die Pflanzen brauchen das Wasser tagsüber, wenn die Sonne scheint. Gewässert wird also immer nur in den Morgenstunden. Das gilt im Übrigen nicht für Gemüse, sondern für alle Kulturpflanzen. Wer einen schönen und ertragreichen Garten haben möchte, der muss eben auch früh aufstehen. Ein anderer häufiger Fehler ist, dass die Leute andauernd durch die Beetreihen laufen und ihr Gemüse begutachten. Das ist natürlich wichtig, hat aber den Effekt, dass sie den Boden mit jedem Schritt verdichten. Also muss man regelmäßig zur Hacke greifen und die Erde immer wieder gut auflockern. Das wird oft vergessen.

Im Hochsommer brennt die Sonne vom Himmel, dann braucht es einen natürlichen Verdunstungsschutz. Den findet man direkt vor Ort in seinem Gemüsegarten. Kohlrabi- oder auch Rhabarberblätter eignen sich sehr gut als Mulchmaterial. Die trockenen Pflanzreste werden rund um die Pflanzen auf dem Boden ausgelegt. Dasselbe funktioniert auch mit dem Rasenschnitt nach dem Mähen. Der muss allerdings vorher zwei bis drei Stunden in der Sonne getrocknet sein. Feuchtes Mulchmaterial ist eine wunderbare Kinderstube für Nacktschnecken.

Grundsätzlich funktioniert der Gemüseanbau auf dem Balkon genauso wie im Garten. Zu bedenken sind natürlich die örtlichen Gegebenheiten. Auf einem sonnigen Südbalkon gedeihen die wärmeliebenden Tomaten sehr gut. Am wohlsten fühlen sie sich sehr nah an der Hauswand, wo sich die Wärme staut. Allerdings brauche ich dafür auch ein wenig Platz, denn ein 20-Liter-Gefäß sollte es schon sein. Liegt der Balkon im Halbschatten, rate ich zu Mangold. Der schmeckt nicht nur hervorragend, er sieht auch besonders dekorativ aus. Beliebt ist der weiße oder auch der gelbe Mangold. Radieschen machen sich gut auf einem kühlen Balkon. Fehlt es an Platz, sind Kräuter natürlich immer eine tolle Sache. Besonders lange Freude hat man, wenn man sich die Pflanzen aus dem regionalen Freilandanbau holt.

Zur Person

Hartmut Clemen,

59, ist Gärtner und leitet den Lehr- und Erlebnisgarten Floratrium des Landesverbands der Gartenfreunde.