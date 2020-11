Ein Los von 1939 für die Kälberverlosung von Alten Eichen, schon damals kam der Erlös den Kindern des Waisenhauses zugute. (fr)

Um Kindern und Jugendlichen, die in der Hilfseinrichtung Alten Eichen leben, schöne Weihnachten und auch Geschenke zu bescheren, startet die gleichnamige Stiftung wieder ihre sogenannte Kälberverlosung. Hinter dem kuriosen Namen verbirgt sich eine seit 1596 organisierte gemeinnützige Tombola, bei der 100 Preise zu gewinnen sind, wahlweise vom Rind, Geflügel oder Kaffee.

Lose gibt es zum Stückpreis von einem Euro bis zum 16. Dezember in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Alten Eichen, Horner Heerstraße 19. Sie werden bei Überweisung des Betrages auf das Spendenkonto Alten Eichens (Sparkasse Bremen, IBAN DE29 2905 0101 0010 4891 93) auch unter Angabe der vollständigen Adresse zugeschickt.

Die öffentliche Ziehung der Gewinner ist für Donnerstag, 17. Dezember, um 10 Uhr in Alten Eichen geplant. Die Nummern werden online unter www.pteriundeichen.de veröffentlicht. Die Preise können bis einschließlich 30. Dezember zu den üblichen Bürozeiten in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Trägerschaft der Diakonien der Kirchengemeinden St. Ansgarii und St. Remberti abgeholt werden.